L’Italia si inchina al Napoli, Osimhen è il calciatore del mese: nessuno meglio di lui

Non smette di collezionare successi Victor Osimhen: l’attaccante del Napoli che soltanto pochi giorni fa ha ricevuto il premio di miglior atleta straniero in Italia dalla Stampa Estera, oggi è stato incoronato dall’Associazione Italiana Calciatori come calciatore del mese. Lo scorso gennaio, invece, si era aggiudicato il Globe Soccer come miglior giocatore emergente dell’anno.

Osimhen vince il premio come calciatore del mese

“Victor Osimhen ha vinto il premio AIC di giocatore del mese di febbraio perché nessuno meglio di lui ha rappresentato lo straordinario stato di forma del SSC Napoli di Spalletti proprio nel momento in cui ha consolidato la propria posizione in cima a questa strana serie A” – si legge nel post diffuso dall’Associazione.

“A febbraio ha segnato 5 gol in 5 partite in campionato ma è dall’inizio della prima stagione, la prima in cui può giocare con continuità, che Osimhen è eccezionale. E’ in particolare dal gennaio di quest’anno che il Napoli e Osimhen hanno dato una dimostrazione della loro determinazione”.

Tante le straordinarie reti del calciatore azzurro: dalla doppietta di testa alla Juventus all’incredibile gol contro la Roma che lo ha portato a vincere il premio Goal of The Month. “Nessuno come lui è stato in grado di terrorizzare le difese della serie A, in un momento in cui il Napoli ha dimostrato tutta la sua ambizione” – si legge ancora nella nota.

Intanto, in città, con il sogno del terzo scudetto che si fa sempre più vicino, è scoppiata una vera e propria Osimhen-mania. Stanno andando a ruba le torte, il caffè, le zeppole di San Giuseppe dedicate all’attaccante e persino l’uovo di Pasqua. L’ultima trovata è stata quella di un fioraio napoletano che, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ha messo in vendita la mimosa Osimhen.