Dove vedere Napoli-Atalanta in TV e streaming: Sky, Dazn, applicazioni, orario

Dove vedere Napoli-Atalanta in Tv e streaming. Calcio d’inizio allo stadio Maradona domani, sabato 11 marzo, alle ore 18: la partita tra Napoli e Atalanta si preannuncia uno spettacolo sia in campo che su spalti e gradinate grazie al sold out fatto registrare al botteghino.

Come vedere Napoli-Atalanta in TV e streaming

La partita si giocherà sabato 11 marzo allo stadio Maradona di Napoli, dalle ore 18.00. La diretta di Napoli-Atalanta verrà trasmessa in TV in co-esclusiva da Dazn e Sky Sport. Per vederla in televisione bisognerà usare l’app Dazn su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o ancora TIMVISION Box. Naturalmente si dovrà possedere un abbonamento a Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a Dazn può attivare la Zona Dazn e guardare Napoli-Atalanta sul canale 214 di Sky Sport.

La partita Napoli-Atalanta potrà essere vista in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Dazn, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Dazn e cliccando sulla finestra della gara.

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta

Probabili formazioni di Napoli-Atalanta. Luciano Spalletti ha tutti a disposizione tranne Mario Rui per squalifica e Raspadori per infortunio. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, Ederson, De Roon, Rugerri; Lookman, Hojlund, Boga. Allenatore: Gasperini.

La rivalità tra tifosi e l’incrocio con l’Eintracht

Si tratta di uno scontro difficile per i partenopei contro una formazione ostica. Molto accesa anche la rivalità tra i tifosi ed in questo senso assume particolare rilevanza anche la partita di ritorno degli ottavi di Champions contro l’Eintracht Francoforte: tra i sostenitori bergamaschi e quelli tedeschi c’è un forte gemellaggio, tanto che dei tifosi dell’Atalanta hanno partecipato alle aggressioni ai danni dei napoletani avvenute a Francoforte. Per il match di mercoledì prossimo, invece, è stato imposto il divieto di trasferta per motivi di ordine pubblico e sicurezza, dunque il settore ospiti del Maradona resterà chiuso.