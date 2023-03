Il settore ospiti dello stadio Maradona resterà chiuso in occasione della partita Napoli – Eintracht Francoforte, tuttavia i tifosi tedeschi potranno acquistare i biglietti per assistere alla gara di ritorno degli ottavi di Champions League acquistando dei tagliandi per gli altri settori. Il prefetto di Napoli ha deciso di vietare la vendita ai residenti nella città di Francoforte, una misura che però potrebbe non rivelarsi sufficiente poiché tifosi dell’Eintracht potrebbero risiedere anche in città diverse della Germania.

Napoli-Eintracht: vendita dei biglietti vietata ai residenti a Francoforte

La decisione del prefetto Claudio Palomba è giunta ieri ed è basata sulla definizione di gara ad alto rischio disordini da parte del Casms. In un primo momento la prefettura aveva vietato la vendita dei biglietti di Napoli – Eintracht a tutti i residenti in Germania, provvedimento poi sospeso dal Tar. Così il prefetto ha emesso un nuovo provvedimento, quello di vietare l’accesso allo stadio ai soli residenti a Francoforte.

Il comunicato del Calcio Napoli

La SSC Napoli aveva dal canto proprio espresso preoccupazione del la decisione del Tar, apprensione poi parzialmente mitigata dal nuovo divieto della Prefettura. Sul sito ufficiale la società di Aurelio De Laurentiis aveva pubblicato la seguente nota:

“Il Calcio Napoli è fortemente preoccupato per la decisione di dare accesso ai tifosi tedeschi in occasione del prossimo incontro di Champions League Napoli-Eintracht del 15 marzo. La preoccupazione nasce dalla possibilità concreta di disordini che potrebbero crearsi, come evidenziato dal Comitato di analisi sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno. Questa decisione è stata presa dalla V sezione del TAR della Campania presieduto dalla dottoressa Abruzzese, che si assumerà la responsabilità di quanto potrà succedere. La decisione, si sottolinea, è stata presa indipendentemente dalle valutazioni tecniche degli organismi a ciò deputati”