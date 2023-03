Terzo scudetto del Napoli, Gigi D’Alessio: “Farei un concerto gratis per la mia città”

Le eccezionali performance del Napoli continuano a far sognare i tifosi e in città già fremono i preparativi per un’eventuale festa scudetto: si pensa anche ad un concerto gratis di Gigi D’Alessio, uno dei cantanti più amati dal popolo partenopeo. Ad anticiparlo è stato lo stesso artista nel corso di un’intervista rilasciata a Il Messaggero.

Napoli verso lo scudetto, Gigi D’Alessio: “Farei un concerto gratis”

“Per ora mi gratto e basta. Mettiamola così. In piazza Plebiscito il 26 maggio ci sarà il mio concerto in diretta su Rai 1 che replicherò il 27, 28 e 2 giugno. Forse anche il 1 giugno visto che sono già sold out. Ovviamente, se tutto va come deve andare, il 4 giugno un concerto gratis per la mia città lo farei volentieri” – ha dichiarato il cantante.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha già annunciato grandi festeggiamenti in caso di vittoria. L’ipotetica festa si terrebbe proprio in piazza Plebiscito con l’installazione di un maxi schermo nel giorno dell’ultima partita di campionato.

Intanto la città è già tappezzata di striscioni e omaggi al club azzurro: dalle sagome dei calciatori nei Quartieri Spagnoli alle panchine e i paletti dipinti con i colori della squadra. Continua, inoltre, la Osimhen-mania con torte, uova di Pasqua, dolci, caffè e zeppole dedicati all’attaccante nigeriano. In occasione della giornata dell’8 marzo è stata venduta persino la Mimosimhen.

A fare da colonna sonora per le celebrazioni del grande traguardo potrebbe esserci proprio la voce di Gigi D’Alessio. Nel frattempo è stata smentita la partecipazione dell’artista allo stadio Diego Armando Maradona in occasione della partita Italia-Inghilterra: Gigi D’Alessio non canterà l’inno come erroneamente annunciato in precedenza.

La richiesta non è partita dalla FIGC, che però ha invitato il cantautore partenopeo ad assistere all’evento. Non sarà allestito nemmeno il Villaggio degli Azzurri sul lungomare di via Caracciolo. Confermati, invece, tutti gli altri eventi annunciati dalla FIGC e dal Comune di Napoli, tra i quali l’illuminazione di azzurro del Maschio Angioino e della Fontana del Nettuno in piazza Municipio e la visita FIGC e dei calciatori azzurri all’Ospedale Pediatrico Santobono.