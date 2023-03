Dove vedere Napoli – Eintracht Francoforte in TV e streaming e le probabili formazioni. Questa sera alle ore 21 c’è il fischio di inizio della partita di Champions League tra Calcio Napoli ed Eintracht Francoforte. Sebbene i giocatori non siano ancora scesi in campo, il match è già iniziato attraverso le tattiche psicologiche utilizzate dai due allenatori, sia sulle rispettive squadre che sull’ambiente. Spalletti tiene altissima l’attenzione e sottolinea la pericolosità dei tedeschi che l’anno scorso passarono il turno di Europa League vincendo a Barcellona. Glasner, invece, punta su un atteggiamento spavaldo per caricare i suoi e intimorire l’avversario.

Dove vedere Napoli – Eintracht Francoforte

Sarà ad ogni modo spettacolo come all’andata: una partita dominata dal Napoli con il 70% di possesso palla e 10 tiri in porta contro uno solo del Francoforte, oltre ad un legno colpito dai partenopei. La partita tra Napoli ed Eintracht Francoforte di oggi mercoledì 15 marzo inizierà alle ore 21:00 e la diretta verrà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. Per seguirla bisognerà collegarsi tramite il sito o l’app di Amazon Prime Video su smartphone, tablet, Xbox, PS4, PS5 o PC.

Le probabili formazioni di Napoli – Eintracht Francoforte: solo una certezza per Spalletti

Per quanto riguarda invece le probabili formazioni, alla domanda specifica nella conferenza stampa di ieri Luciano Spalletti ha risposto affermando di avere la certezza di una sola maglia da titolare: quella dei tifosi allo stadio Diego Armando Maradona.

Nonostante nessun indizio sia giunto dal tecnico, possiamo ipotizzare la seguente probabile formazione del Napoli secondo lo schema del 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. La probabile formazione dell’Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Jakic, N’Dicka; Buta, Sow, Kamada, Max; Lindstrom, Gotze; Borré.

Napoli – Eintracht Francoforte: la conferenza stampa di Luciano Spalletti

L’attesa è alta in città, che aspetta la storica prima qualificazione ai quarti di Champions League, un traguardo sfiorato nel 2012 contro il Chelsea. Nonostante la vittoria netta all’andata al Deutsche Bank Park, l’allenatore del Napoli ci tiene a tenere tutti con i piedi per terra pur nella consapevolezza dei propri mezzi.

“La qualificazione è ancora 50 e 50 – ha affermato Luciano Spalletti in conferenza stampa – Non un punto percentuale in più o in meno. L’Eintracht è un avversario duro e forte. Dobbiamo ripetere la partita straordinaria di Francoforte. Siamo di fronte a una grande sfida, è come se fosse una prima finale di stagione perché può determinare molto nella storia del Club. Arrivare ai quarti sarebbe un traguardo molto prestigioso però non credo che ci saranno pressioni particolari sulla squadra. Già in passato la squadra ha attraversato vortici di aspettative e tensioni esterne. Abbiamo sempre risposto in campo in maniera decisa e sono sereno anche per domani sotto il profilo della mentalità”.

“Noi non sottovalutiamo nessuno – ha continuato il tecnico del Napoli – Men che mai l’Eintracht che l’anno scorso vinse a Barcellona, per dirne una. Noi abbiamo l’ambizione di diventare una grande squadra e una grande storia per la nostra città. E sappiamo che per essere una grande squadra ci vuole la qualità dei grandi giocatori. Ho una rosa di uomini dotati di umiltà, professionalità e voglia di mettersi sempre a disposizione del compagno”.