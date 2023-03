Quarti di Champions, è Napoli-Milan! Buon sorteggio: perché i partenopei sognano la finale

Sorteggi Champions, sarà Napoli – Milan ai quarti di finale. L’urna di Nyon ha decretato che l’avversario del Calcio Napoli sarà il Milan, uno scontro tutto italiano che aveva buone possibilità di verificarsi visto che tre delle otto squadre qualificate erano italiane.

Napoli-Milan ai quarti di Champions: perché è un buon sorteggio

Gli altri accoppiamenti sono: Real Madrid – Chelsea, Inter – Benfica e Manchester City – Bayern Monaco. La vincente di Napoli-Milan affronterà la vincente di Inter-Benfica, per cui è possibile una semifinale tutta italiana che significherebbe, inoltre, la certezza di avere una squadra della Serie A in finale. Si tratta di un buon sorteggio per il Napoli, che vede in Milan ed eventualmente Inter o Benfica delle avversarie alla portata. È lecito per i partenopei sognare una storica finale.

È molto affascinante la sfida tra Napoli e Milan sancita dal sorteggio della fase finale di Champions League. Per gli azzurri è la prima partecipazione ai quarti, un’impresa che non era riuscita neanche ai tempi di Maradona. Sarà suggestivo anche incontrare una squadra italiana, che tra l’altro nella propria storia è stata vincitrice della competizione per ben sette volte.

Quanto ha guadagnato il Napoli in Champions

L’avanzamento in Champions League è motivo non solo di prestigio, ma anche una grande opportunità economica per le società partecipanti. I premi della Uefa sono infatti piuttosto consistenti, ai quali devono sommarsi altri proventi derivanti ad esempio dalla vendita dei biglietti o da un incremento della vendita di gadget. Vediamo dunque quanto ha guadagnato finora il Napoli nella Champions League 2022/2023.

Il portale Calcio e Finanza possiede le cifre indicative di quali sono i compensi per i club di calcio che partecipano alla Champions League. Alcuni numeri sono noti, come il bonus partecipazione di circa 15 milioni di euro.

Per quanto riguarda il Napoli, la società del presidente Aurelio De Laurentiis ha incassato già 15,64 milioni dati dalla semplice qualificazione alla competizione. Grazie al ranking storico sono entrati nelle casse altri 18,2 milioni di euro, mentre il piazzamento allo scorso campionato di Serie A ha fruttato 4 milioni di euro (criterio market pool 1).

Bisogna poi aggiungere i bonus legati ai risultati raggiunti nella fase a gironi, ossia 2,8 milioni per ogni vittoria, 930mila euro per i pareggi e zero euro per le sconfitte. Il Calcio Napoli quest’anno ha totalizzato 5 vittorie e una sconfitta nella fase a gironi, dunque ha guadagnato esattamente 14 milioni di euro. La qualificazione agli ottavi di Champions League vale invece 9,6 milioni di euro. Secondo il criterio market pool 2, ogni società guadagna una cifra non inferiore a 2,73 milioni di euro data dal numero di partite giocate in questa edizione della Champions League, che aumenta con i match giocati e nel caso del Napoli diventa di 4,76 milioni. La qualificazione ai Quarti ha portato in dote un ulteriore bonus di 10,6 milioni di euro. Il totale ammonta a circa 76,8 milioni di euro