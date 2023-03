“Napoli, ora tutta Italia ti rispetta e ti ammira”: il post del medico azzurro è virale

E’ diventato virale sul web il post del dottor Gennaro De Luca, membro dello staff medico del calcio Napoli, che esalta con gioia il successo riscosso dalla squadra azzurra, riconosciuto in Italia e nel mondo.

Virale il post del medico del calcio Napoli: “Ora ci rispettano tutti”

“Venendo allo stadio con il nostro autobus ho notato una cosa diversa dal solito: dei molti tifosi avversari incontrati, praticamente nessuno ha mostrato atteggiamento ostile e dito medio. Solo sorrisi e cellulari per fare le foto” – ha esordito nel post diffuso su Instagram.

“Questa squadra si sta guadagnando il rispetto e l’ammirazione di tutti. Siamo passati dal vecchio ‘arrivano quei napoletani’ a ‘papà guarda, c’è il Napoli’. E’ evidente, la grande bellezza sta conquistando tutti…gli sportivi. Il cammino è ancora lungo ma come è bello godersi questo viaggio”.

Una testimonianza che rende onore al vero calcio, quello fatto di sportività e amore per lo sport, che nulla ha a che fare con i cori razzisti o le scene di guerriglia consumate proprio nella città partenopea qualche giorno fa, prima del match contro l’Eintracht.

La stessa stampa tedesca, subito dopo la vittoria contro il Francoforte dello scorso febbraio, si è letteralmente inchinata al Napoli, riconoscendone la superiorità in campo ed ammirandone la strabiliante performance che ha regalato spettacolo ai tifosi azzurri.

“Il Napoli si è presentato a Francoforte come una squadra senza punti deboli, giocando ad un livello che in Germania può essere visto solo con il Bayern Monaco, quando è al meglioLa squadra del capoluogo campano ha impressionato anche a livello internazionale per tattica e tecnica” – scriveva il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Non da meno il New York Times, celebre quotidiano statunitense, che aveva dedicato un intero articolo a Khvicha Kvaratskhelia, l’attaccante azzurro considerato dagli americani l’astro nascente del calcio mondiale, la “stella assoluta d’Europa”.