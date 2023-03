Festa scudetto a Napoli: attrazioni, spettacoli e incontri con calciatori nelle piazze

Entra nel vivo l’organizzazione dell’attesissima festa che si terrà nella città partenopea in caso di vittoria dell’agognato scudetto da parte del Napoli e, oltre a maxi-schermi e attrazioni varie, a celebrare il trionfo in piazza, insieme al popolo, potrebbero esserci proprio i calciatori azzurri. Lo ha anticipato il prefetto Claudio Palomba, intervistato da Sky Sport.

Festa scudetto a Napoli: attrazioni e calciatori nelle piazze

“Abbiamo già avuto degli incontri con il presidente De Laurentiis e il sindaco Manfredi. L’idea è quella di creare tante piazze del tifo, non solo piazza Plebiscito, e portarvi attrazioni artistiche ma anche i giocatori stessi. Andranno nelle piazze che individueremo e dove saranno allestiti dei maxi-schermi collegati con piazza Plebiscito” – ha spiegato il prefetto di Napoli.

“Stiamo lavorando a questo. Lo stesso Comune metterà a disposizione delle Municipalità le risorse economiche. Vogliamo una festa che sia diffusa e che coinvolga tutta la città. Questo Napoli effettivamente entusiasma, ci sono alcuni giocatori che lottano ogni momento. E’ una bella immagine che non può essere offuscata da poche persone” – ha concluso.

Il primo cittadino aveva già annunciato la volontà di organizzare una grande festa in piazza del Plebiscito con l’installazione di un maxi schermo nel giorno dell’ultima partita di campionato. Intanto la città è già tappezzata di azzurro, tra striscioni e omaggi al club che sta facendo letteralmente sognare i tifosi: ci sono le sagome dei calciatori ai Quartieri Spagnoli, panchine e paletti dipinti con i colori della squadra, le maglie dei calciatori in bella vista, bandiere ovunque.

“Sono passati 33 anni dall’ultimo scudetto. Pensate a quanti napoletani sono nati e non hanno vissuto i primi due titoli, tantissimi. Dopo essere sprofondati nel fallimento, il coronamento di uno scudetto potrebbe far impazzire la città che sta già impazzendo e si sta già organizzando per la festa. Si stima che siano tra i 2 e i 3 milioni di partecipanti alla festa dello scudetto” – è il commento di Aurelio De Laurentiis.