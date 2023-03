Festa scudetto, spunta un grande Vesuvio bianco e azzurro: erutterà i colori del Napoli

Fremono i preparativi per la festa scudetto a Napoli, in caso di un’eventuale vittoria della squadra azzurra, e da qualche giorno, ai Quartieri Spagnoli, è spuntato anche un grande Vesuvio in cartapesta, colorato di bianco e azzurro.

Festa scudetto a Napoli, ai Quartieri Spagnoli spunta il Vesuvio

Il simbolo di Napoli domina il centro della nota piazzetta, con al centro la sagoma di uno scudetto che riporta il numero 3. Un Vesuvio che “erutterà” realmente al momento giusto lasciando una scia di fumo azzurro, omaggiando i colori del Napoli. Sono già state fatte delle prove che hanno regalato un vero e proprio spettacolo ai presenti.

“Io nella mia vita difficilmente ho visto qualcosa di più bello, penso che solo a Napoli possiamo inventarci queste cose magnifiche” – commenta l’influencer Giuseppe Russo de Il mio viaggio a Napoli in un video che mostra la nuova trovata partenopea.

Con il sogno del trionfo che si fa sempre più vicino, la città appare già quasi del tutto completamente tappezzata di azzurro. Ci sono le sagome dei calciatori in strada, panchine e paletti dipinti, maglie, bandiere e nastri colorati in ogni angolo del centro.

Anche a livello istituzionale entra nel vivo l’organizzazione della grande festa. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato l’installazione di un maxi schermo in piazza del Plebiscito in occasione dell’ultima partita di campionato ma i festeggiamenti investiranno tutte le piazze cittadine.

Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha anticipato: “Abbiamo già avuto degli incontri con il presidente De Laurentiis e il sindaco Manfredi. L’idea è quella di creare tante piazze del tifo, non solo piazza Plebiscito, e portarvi attrazioni artistiche ma anche i giocatori stessi. Andranno nelle piazze che individueremo e dove saranno allestiti dei maxi-schermi collegati con piazza Plebiscito”.