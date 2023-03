Tutto il mondo sogna lo scudetto del Napoli: feste e sfilate a New York e Parigi

Napoli si colora di azzurro in occasione dell’eventuale festa scudetto, ma non è la sola città ad attendere con trepidazione l’agognato traguardo: i preparativi fervono persino oltre i confini nazionali, nelle grandi capitali europee come Parigi e addirittura oltreoceano, a New York.

Napoli verso lo scudetto: grande festa anche a Parigi e New York

I preparativi per il traguardo azzurro sono ormai in corso non solo nella città partenopea ma quasi ovunque, arrivando fino a New York. La Grande Mela, in caso di vittoria, darà il via ad un mega party il 4 giugno, proprio in concomitanza con l’ipotetica data che dovrebbe sancire il trionfo del Napoli. Festeggiamenti che proseguiranno anche il 10 giugno, con un altro evento tutto americano.

L’organizzazione è affidata a Rosario Procino, proprietario del ristorante Ribalta e presidente del Napoli Club di New York. Nel suo locale, tra pizze, maglie di Maradona e cori partenopei, italiani e americani si uniscono per guardare le partite del Napoli proiettate su un grande muro bianco.

“Stiamo traghettando i tifosi napoletani ormai da 10 anni e ora che la nave sta arrivando al porto non possiamo saltare fuori. La passione è nel cuore. Stiamo organizzando una grande festa per il 4 giugno, l’ultima data del campionato” – ha spiegato Procino intervenuto al TGR.

C’è clima di festa anche a Parigi, la celebre capitale romantica che si prepara a festeggiare il traguardo napoletano con una emozionante sfilata sotto la Torre Eiffel. A confermarlo è Sabatino Abbagnale, presidente del Napoli Club Parigi, punto di riferimento per tanti napoletani che risiedono in Francia e per tanti appassionati.

“In barba alla scaramanzia stiamo provando ad organizzare qualcosa, magari con una piccola sfilata sotto la Torre Eiffel. Da napoletano e da sportivo c’è grande orgoglio, all’estero poi c’è grande attenzione sull’impresa del Napoli“ – ha rivelato a Il Corriere del Mezzogiorno.