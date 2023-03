A Napoli il cavallo Osimhen: bardato d’azzurro, con maschera nera e cresta gialla

A Napoli ecco il cavallo Osimhen. In quest’ultimo fine settimana hanno attirato l’attenzione dei napoletani e dei tantissimi turisti in visita nella nostra città due cavalli bardati con la bandiera del Calcio Napoli: l’uno con maschera nera e cresta gialla ispirate al look del bomber nigeriano, l’altro con maschera azzurra in contrasto con il mantello bianco.

A Napoli il cavallo Osimhen: bardato d’azzurro e con mascherina nera

I due animali sono stati fatti sfilare dai rispettivi cavalieri per le strade del centro cittadino, tra Piazza Garibaldi e corso Umberto I. L’ennesima manifestazione di quella che è diventata una vera e propria mania verso l’attaccante che, a suon di gol, è tra i principali protagonisti che sta proiettando il Napoli verso la conquista del terzo scudetto nella propria storia, oltre a far sognare una epica cavalcata in Champions League.

Si tratta di animali che possono circolare per le strade, ammesso che proprietari e cavalieri abbiano provveduto alle necessarie autorizzazioni. Gli animalisti invece sono generalmente contrari al loro impiego sulla strada, specialmente durante le giornate più calde, sia per i danni che il calore può provocare in sé sia per l’asfalto bollente in determinate ore del giorno.

Mania scudetto in tutta Napoli e provincia, ma non senza polemiche

La frenesia intanto diviene sempre più contagiosa e sono sempre di più le strade del capoluogo e della provincia si tingono di azzurro, per celebrare un tricolore atteso da ormai 33 anni. In molti hanno messo da parte la scaramanzia e già espongono scudetti con il numero 3, cosa che in realtà fa storcere il naso a parecchi partenopei. Non mancano comunque polemiche isolate in alcune zone, come nella città di Salerno (dove gli ultras invitano a non festeggiare, non esporre bandiere e non circolare in strada con maglie o sciarpe azzurre) o la vicina Torre del Greco, dove vi è un vero e proprio dibattito tra i gruppi ultras della Turris più intransigenti e i tantissimi torresi tifosi del Napoli.

La città del corallo si trova infatti ad una manciata di chilometri di distanza e quella del Napoli è una fede calcistica sicuramente ben presente e solida. Grandissimi e generalizzati furono infatti i festeggiamenti in occasione dei titoli vinti ai tempi di Maradona, di cui esistono ancora oggi molti documenti video fotografici. Fece scalpore all’epoca la decorazione delle scale della villa comunale, che furono interamente colorate d’azzurro.