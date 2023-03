Napoli, un mese allo Scudetto: l’incredibile coincidenza del 29 aprile fa sognare i tifosi

La corsa scudetto del Napoli si appresta a ripartire. Volge finalmente al termine la pausa obbligata dagli incontri delle nazionali. Rientrano a Castelvolturno anche i vari Kvaratskhelia, Rrahmani e Ostigard, oltre ad Anguissa e Kim. Tutti a disposizione di mister Spalletti (eccezion fatta per i già noti Demme e Bereszynski), con Raspadori che corre veloce verso il recupero. Inizia dunque oggi il mese che potrebbe portare il terzo tricolore alle pendici del Vesuvio. Cinque le partite di Serie A che il Calcio Napoli disputerà da qui al 29 aprile, giorno del match contro la Salernitana, oltre alle due di Champions League. Eccole nel dettaglio:

2 aprile (ore 20,45): Napoli-Milan

7 aprile (ore 19): Lecce-Napoli

15 aprile (ore 18): Napoli-Hellas Verona

23 aprile (ore 20,45): Juventus-Napoli

29 aprile (ore 15): Napoli-Salernitana

Scudetto Napoli: la storia ha voluto due date (?)

Con i 19 punti di vantaggio attuali, gli azzurri potrebbero laurearsi campioni proprio al termine del derby campano contro i granata. Basterebbe infatti mantenere lo stesso margine al fischio finale per avere la certezza matematica di essere irraggiungibili. Se così fosse, la coincidenza che si verificherebbe sarebbe clamorosa. Il secondo ed ultimo scudetto del Napoli arrivò proprio il 29 aprile di 33 anni fa, all’ultima giornata di quel campionato, disputata allo stadio San Paolo contro la Lazio. In quell’occasione Maradona e compagni conquistarono il tricolore matematicamente grazie ad una rete di Baroni.

Lazio seconda, Sarri lanciato in zona Champions

Sono proprio i capitolini gli attuali secondi in graduatoria. Gli uomini di Sarri hanno infatti due lunghezze di vantaggio sull’Inter e quattro sul Milan. La Lazio ripartirà domenica alle 15 a Monza, per poi affrontare la Juventus in casa, lo Spezia in trasferta, il Torino all’Olimpico e l’Inter il 30 aprile al Meazza. A differenza del club di Lotito, il Napoli avrà il vantaggio di giocare un incontro in più tra le mura amiche. In mezzo ci saranno le sfide al Milan in Champions League, ma quella è un’altra storia. Un altro sogno tutto da vivere.