Sarà l’arbitro Antonio Rapuano della sezione di Rimini a dirigere Napoli-Milan il big match della 28esima giornata di Serie A in programma domenica 2 aprile alle 20,45 allo stadio “Diego Armando Maradona“. Gli assistenti saranno Giallatini e Perrotti, mentre il quarto uomo sarà Doveri. In sala andranno VAR Di Paolo e La Penna.

Rapuano, i precedenti con il Napoli

Il fischietto romagnolo ha già diretto il Calcio Napoli in due occasioni, curiosamente sempre contro il Sassuolo al Maradona: la prima volta il 30 aprile del 2022 in un incontro valido per la 35esima giornata dello scorso campionato, con gli azzurri che si imposero con il punteggio tennistico di 6-1 grazie alle reti di Koulibaly, Lozano, Osimhen, Rrahmani e alla doppietta di Dries Mertens. La seconda risale invece alla stagione in corso, e più precisamente al 29 ottobre, nel match utile per la 12esima giornata: 4-0 il risultato con tripletta di Osimhen e gol di Kvaratskhelia.

Sono 3 i precedenti con il Milan

Meno positivi e più recenti invece i precedenti della squadra rossonera con l’arbitro Rapuano. Il primo risale all’8 novembre scorso, quando la Cremonese riuscì ad imporre lo 0-0 tra le mura amiche all’undici di Pioli. Ancor più amaro il secondo precedente dell’11 gennaio in Coppa Italia: 0-1 a San Siro con il Torino maturato in virtù del gol di Adopo arrivato al 114′ del secondo tempo supplementare e prematura eliminazione agli ottavi di finale. Solo l’ultimo incontro tra il fischietto di Rimini ed il club meneghino sorride a Calabria e soci: il 18 febbraio il gol di Junior Messias al Monza bastò al Milan per ottenere i 3 punti.

Il precedente in Milan-Napoli 2021 del VAR Di Paolo

Curioso il precedente che riguarda il VAR Di Paolo: il 19 dicembre del 2021, infatti, l’arbitro si posizionò in sala video proprio per Milan-Napoli terminata 0-1 per gli uomini di Spalletti grazie al gol di Elmas. In quell’occasione furono veementi le proteste rossonere per una controversa situazione di gioco che portò l’arbitro Massa ad annullare il gol del pareggio di Kessié, per un fuorigioco di Hernandez dopo un lungo consulto VAR proprio con lo stesso Di Paolo.