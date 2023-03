A Napoli arriva il presepe celebrativo dello Scudetto. A realizzarlo è stato l’artista Sergio Vitucci, abile a riprodurre nei dettagli alcuni spaccati della città, esaltandone i tratti. Tra sciarpe, lambrette e ciucci vestiti d’azzurro, spicca l’immagine di Diego Armando Maradona, incastonato centralmente in una edicola votiva e riprodotto su una delle pareti a mo’ di murales in tutta la sua eleganza. Panni stesi e festoni tra i balconi completano l’eccezionale lavoro realizzato da Vitucci.

Lo scudetto del Napoli sul presepe

Continua a gonfie vele la produzione artistica relativa all’imminente tricolore che Napoli sta mettendo in mostra in questi giorni. Le strade si stanno tingendo d’azzurro, gli artigiani sono all’opera per realizzare le loro creazioni. Insomma, il presepe vivente partenopeo è più attivo che mai.

Con il CalcioNapoli di Spalletti che continua a correre spedito verso il tricolore, il timore di farsi trovare impreparati ha preso il sopravvento: si sono dunque moltiplicati gli oramai famosi ‘addetti’ ai festoni, che stanno legando da giorni lunghissimi nastri azzurri tra i palazzi dei vicoli della città. Dal centro al lungomare, passando per i quartieri collinari, la macchia azzurra si sta espandendo a vista d’occhio.

La data più probabile attualmente è quella del 29 aprile, quando il Napoli affronterà la Salernitana: se così fosse, la coincidenza con l’ultimo scudetto vinto dagli azzurri avrebbe del clamoroso. Il giorno sarebbe infatti lo stesso di 33 anni fa, quando grazie ad un gol di Baroni alla Lazio, la squadra di Diego Armando Maradona riuscì a conquistare quello che per un terzo di secolo esatto è rimasto l’ultimo tricolore della storia partenopea.