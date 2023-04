Mara Venier dal cuore azzurro, urla più volte in diretta: “Forza Napoli”

Mara Venier, nota conduttrice veneziana, particolarmente legata alla città di Napoli, nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, andata in onda su Rai 1, ha fatto sentire la sua vicinanza al popolo partenopeo e alla squadra azzurra in vista del traguardo scudetto.

Mara Venier urla: “Forza Napoli”

“Forza Napoli” – ha urlato la Venier in diretta durante l’intervista a Jerry Calà. L’attore e comico nel corso della trasmissione ha raccontato l’esperienza vissuta alla Clinica Mediterranea di Napoli, a seguito dell’infarto che lo ha colpito di recente, dichiarando: “Napoli mi ha salvato la vita”.

Proprio in quel momento, la conduttrice ha voluto esaltare la città e la squadra che sta collezionando non pochi successi in campo calcistico, avvicinandosi sempre più alla conquista dello scudetto. Un’esultanza che, tuttavia, non è stata apprezzata dai tifosi del Milan che proprio in serata hanno visto scontrarsi la propria squadra del cuore con quella partenopea.

La stessa Mara, ancora in tv, ha detto: “C’è il Napoli che gioca con la Juve. Prima ho detto ‘forza Napoli’ e subito i milanisti si sono fatti sentire. Mio marito, il figlio di mio marito mi hanno detto ‘ma come forza Napoli?’. Ragazzi scusate, vi voglio bene ma forza Napoli”.

Il match non si è concluso positivamente per i napoletani: la partita, allo stadio Diego Armando Maradona, è terminata con la vittoria del Milan che ha segnato ben 4 gol. Il Napoli, però, non ha compromesso nulla della propria stagione e continua a sognare quello scudetto, atteso da più di 30 anni, e che adesso appare più vicino che mai.