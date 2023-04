Il Milan vince e Salvini sfotte i napoletani, conta i gol e esulta: “Stasera 4 volte”

Subito dopo la sconfitta del Napoli contro il Milan, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha diffuso un video esultando per la vittoria della sua squadra lanciando quasi una sorta di sfottò per i tifosi azzurri che hanno inondato di reazioni e commenti il suo post.

Napoli battuto dal Milan, Salvini esulta con un video

“Premesso che quest’anno il Napoli gioca benissimo, è nettamente più forte in campionato e sicuramente andrà avanti in Champions però stasera…1, 2, 3 e 4“ – dice soddisfatto con la sciarpa rossonera al collo, contando i gol segnati dal Milan uno ad uno e indicando, allo stesso tempo, le maglie con i nomi dei calciatori che hanno segnato per ben 4 volte.

“Applausi alla grande stagione del Napoli che vincerà campionato e non solo. Ma stasera…4 volte” – rimarca nella didascalia del post che, in poco tempo, è divenuto virale sul web. Tanti i commenti dei partenopei che hanno ammesso la superiorità del Milan in campo durante il match esaltando, tuttavia, anche la squadra azzurra che continua a rincorrere il traguardo dello scudetto.

“Accettiamo la sconfitta ma consideri che quest’anno decide il Napoli quando vincere o perdere. Stasera ha deciso così e non sarei così felice per questa vittoria” – è la risposta di un utente. “Caro Salvini, 4 palloni al Napoli fanno male e lo ammetto, essendo un tifoso del Napoli, il Milan è stato impeccabile, tanto di cappello, ma ci sono sempre 20 punti di margine. Il vantaggio è ancora abbordabile” – prosegue un altro tifoso napoletano.

Non sono mancati nemmeno i commenti positivi verso il Napoli da parte di alcuni tifosi rossoneri: “Da milanista faccio i complimenti al Napoli perché il primo posto se lo merita. Complimenti al Milan che finalmente ha vinto”.