Strategia Milan in vista della sfida di andata dei quarti di finale di Champions League in programma mercoledì prossimo allo stadio San Siro contro il Calcio Napoli. Il club ha infatti rinunciato al record di incassi pur di evitare l’invasione di tifosi azzurri anche negli altri settori dello stadio. I rossoneri hanno adottato una precisa politica di vendita dei biglietti: prima la prelazione agli abbonati, poi la vendita ai possessori della Carta cuore rossonero.

Biglietti Milan-Napoli, no alla vendita libera

Non si arriverà dunque alla vendita libera per i possessori della sola tessera del tifoso. Una strategia ben precisa per evitare che una macchia di cielo si propagasse sulle tribune di San Siro: sono tantissimi infatti i supporters partenopei residenti in Lombardia e nelle zone limitrofe, e la caccia al biglietto per la storica partita avrebbe prodotto verosimilmente uno stadio per metà colorato d’azzurro.

Settore ospiti aperto ai possessori di tessera del tifoso

Il Viminale intanto ha autorizzato la trasferta ai tifosi del Napoli, purché possessori della Fidelity Card. La vendita dei biglietti dovrebbe partire domani. A meno di una settimana dalla partita, i supporters partenopei avranno dunque informazioni su tagliandi e modalità d’acquisto. Anche questo, a conti fatti, sembra essere frutto di una strategia ben precisa: limitare il più possibile l’afflusso di partenopei allo stadio San Siro.

Queste le modalità di accesso ufficiali che ha comunicato il Milan: come si evince, i tifosi che non sono in possesso della CRN card, la tessera del tifoso rossonera, non potranno accedere allo stadio. Chissà la Uefa e Ceferin cosa pensano a riguardo.

Ecco le regole ufficiali di accesso allo stadio comunicate dal club rossonero

Sono obbligatori un documento d’identità, CRN Card e biglietto da esibire ai controlli.

In vista della partita di andata dei Quarti di finale di UEFA Champions League tra Milan e Napoli, in programma mercoledì 12 aprile alle ore 21.00, il Club rossonero comunica che, per l’accesso all’impianto, sono obbligatori:

– il possesso di un documento d’identità valido da esibire ai varchi di prefiltraggio;

– CRN Card (tessera fisica o ricevuta di acquisto);

– il biglietto pdf (stampato o esibito su smartphone);

in modo da consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario e l’effettivo utilizzatore. Si ricorda, inoltre, che i biglietti emessi per Milan-Napoli non sono cedibili: non sarà quindi attivo il cambio nominativo.

APERTURA CANCELLI

L’apertura dei cancelli avverrà alle ore 18.30, e si raccomanda a tutti i tifosi che parteciperanno all’evento di recarsi a San Siro nelle dovute tempistiche, onde evitare lunghe attese, favorire i controlli e permettere a tutti di godere appieno di una splendida serata di sport.