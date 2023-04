Arrivano nuovi aggiornamenti dal Calcio Napoli circa le condizioni di Victor Osimhen. Il centravanti azzurro, che non ha preso parte all’ultima partita persa in casa dagli uomini di Spalletti contro il Milan (0-4 il punteggio), aveva accusato fastidio all’adduttore sinistro di rientro dal viaggio in Nigeria per rispondere alla convocazione della propria nazionale. Gli esami strumentali avevano evidenziato una lesione distrattiva, con tempi di recupero stimati in circa due settimane.

Infortunio Osimhen, gli aggiornamenti sulle sue condizioni

Cauto ottimismo circa il recupero del numero 9 partenopeo, che stando a quanto riportato dai canali ufficiali del Napoli, stamane ha svolto terapie e lavoro in palestra. Fonti vicine al talento africano, confermano la possibilità di averlo in campo per la trasferta contro il Milan di mercoledì prossimo, nella sfida valida per l’andata degli storici quarti di finale di Champions League.

Una nuova maschera per Osimhen

L’Ortopedia Ruggiero ha intanto prodotto la nuova maschera protettiva che Osimhen indosserà al rientro sul terreno di gioco. L’attaccante aveva smarrito nel viaggio di ritorno dall’Africa quella che stava utilizzando, diventata un vero e proprio amuleto anche per i tifosi azzurri. Nelle foto pubblicate sul canale Instagram dell’azienda, si evince un dettaglio tutto azzurro: le iniziali ‘VO’ sono infatti seguite dal rilievo del numero 9, ovviamente del colore del club.

Luciano Spalletti prepara intanto la trasferta di Lecce: oltre ad Osimhen, neanche gli altri due infortunati Olivera e Bereszynski saranno della partita. Il tecnico toscano si affiderà nuovamente al tridente Politano-Simeone-Kvaratskhelia, con Raspadori e Lozano che scalpitano in panchina. Non sono però escluse sorprese dell’ultim’ora, con qualche titolare che probabilmente rifiaterà in vista della trasferta milanese di mercoledì prossimo. Anche i rossoneri giocheranno venerdì in campionato: saranno impegnati a San Siro contro l’Empoli.