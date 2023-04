Salvatore Esposito: “Grazie a Gomorra più turisti a Napoli. Dedichiamo lo scudetto a Ciro”

Dedicare il terzo scudetto del Calcio Napoli a Ciro Esposito. È la proposta di Salvatore Esposito, l’attore diventato celebre grazie alla partecipazione nella serie tv Gomorra, che è stato ospite ieri sera di un incontro con gli studenti presso la sede dell’Università Federico II di Scampia.

Salvatore Esposito: “Boom di turisti a Napoli anche grazie a Gomorra”

Salvatore Esposito ha parlato di Scampia, affermando di essere contento per avere trovato un quartiere molto cambiato rispetto a quando sono cominciate le riprese di Gomorra. Non solo, in una intervista al Corriere della Sera attribuisce alla serie tv anche parte del clamoroso boom turistico vissuto da alcuni dalla città di Napoli, dimenticando però le disdette delle prenotazioni che si sono verificate proprio dopo l’uscita delle prime puntate. Ha dimenticato anche che il cambiamento a Scampia era già iniziato da un bel pezzo grazie all’impegno di cittadini e volontari, e che per loro Gomorra è stato un bastone tra le ruote perché ha resuscitato dei luoghi comuni.

Non a caso Nicola Nardella, che ha partecipato all’incontro in qualità di presidente della Municipalità 8 e quindi ottimo conoscitore del territorio, a Il Mattino parla invece di “ghettizzazione figlia anche dei tanti cliché nati a seguito dell’uscita del libro di Roberto Saviano […] Anzi è giusto ricordare che questo è sempre stato un territorio di cultura, fatto di persone che la mattina si alzano tutti i giorni all’alba per andare a lavorare”.

La proposta: dedicare lo scudetto a Ciro Esposito

Quanto dice sull’eventuale terzo scudetto del Calcio Napoli è invece condivisibile: dedicarlo a Ciro Esposito, il tifoso ucciso a Roma mentre cercava di allontanare l’assalto dei tifosi romanisti da un bus di tifosi del Napoli dove erano presenti donne e bambini.