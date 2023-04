Sarà chiusa al pubblico per un turno la curva dello Juventus Stadium che martedì sera aveva dato via ad un indecoroso spettacolo razzista fatto di cori e gesti nei confronti del malcapitato Romelu Lukaku. Non proverranno da lì dunque i cori discriminatori che il Calcio Napoli ed il popolo partenopeo certamente subiranno il 23 aprile prossimo in occasione della sfida contro la Juventus, ma dagli altri settori.

Juventus, curva chiusa per razzismo contro il Napoli: i bianconeri fanno ricorso

A meno che non venga accolto il ricorso dei bianconeri, che hanno chiesto la sospensione del provvedimento e dunque la regolare apertura dei cancelli del settore incriminato. Le motivazioni della richiesta di cancellazione delle disposizioni date dal giudice sportivo sono molteplici. In primis, il club chiede che venga valutato positivamente l’intervento immediato volto ad intercettare i colpevoli e a sanzionarli, cosa avvenuta in particolare nei confronti di due pseudo-tifosi (uno maggiorenne, l’altro minorenne), a cui è stato comminato il Daspo (a vita per il primo, per 10 anni al secondo).

In seconda istanza, la Juventus chiede di avere lo stesso trattamento ricevuto dalla Lazio, che a detta Lega “ha collaborato” dopo la squalifica ricevuta (e poi sospesa) in seguito ai cori antisemiti durante il derby capitolino. Anche la società bianconera reputa di aver collaborato, ed inoltre che non sussiste la diversificazione fatta circa la matrice dei cori (religiosi quelli biancocelesti, razzisti quelli juventini).

Insomma, un’arrampicata sugli specchi volta a screditare la faccenda, togliendole il peso che dovrebbe avere, cercando di fare ancora una volta gli interessi economici del club. Poteva essere un’occasione per aggiungere qualcosa, per dare valore alla vicenda e sensibilizzare seriamente i propri tifosi. E invece no.

Rissa Juve-Inter, Cuadrado squalificato per tre giornate

Intanto il giudice sportivo si è espresso anche riguardo le situazioni avvenute sul rettangolo di gioco. Il centrocampista colombiano Cuadrado è stato squalificato per 3 giornate (da scontare in coppa Italia), dopo aver rifilato un pugno ad Handanovic, fermato a sua volta per un turno. Squalificato per una partita (la semifinale di ritorno in programma al ‘Meazza’) anche Romelu Lukaku.