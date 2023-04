Napoli padrone del campo a Lecce: grande gol di testa del capitano Di Lorenzo

Calcio Napoli in vantaggio per 1 a 0 contro il Lecce con gol di Giovanni Di Lorenzo. I ragazzi di Luciano Spalletti trovano la via della rete al 18esimo grazie ad un colpo di testa del capitano che coglie un cross di Kim.

Lecce-Napoli, vantaggio azzurro con Di Lorenzo dopo i primi 45 minuti

si limitano a gestire la partita e senza troppi affanni tornano negli spogliatoi in vantaggio. Il Lecce prova in maniera un po’ confusa a costruire qualche azione pericolosa, prontamente sventata dalla difesa azzurra. Verso la fine del primo tempo Lozano ha sprecato un’occasione, non clamorosa ma capace di generare il raddoppio.

La partita rimane ostica nonostante il vantaggio. Nella ripresa bisognerà cerca cercare di trovare subito la via del gol per mettere al sicuro il punteggio e magari fare qualche cambio per far rifiatare qualche titolare in vista della trasferta Champions di mercoledì sera contro il Milan.

Dove vedere Lecce-Napoli in TV e streaming

Il secondo tempo di Lecce-Napoli verrà trasmesso in diretta in esclusiva da Dazn. Per vederla in televisione bisogna usare l’app Dazn su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o ancora TIMVISION Box. Naturalmente si dovrà possedere un abbonamento a Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a Dazn può attivare la Zona Dazn e guardare Lecce-Napoli sul canale 214 di Sky Sport.

La partita Lecce-Napoli può essere vista in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Dazn, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Dazn e cliccando sulla finestra della gara.

Il tabellino di Lecce-Napoli

Gol di Giovanni Di Lorenzo al minuto numero 18 del primo tempo.

Le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umiti, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Oudin, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrhamani, Mario Rui; Aguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.