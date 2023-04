Dove vedere Milan-Napoli in Tv e streaming. Il Calcio Napoli torna in campo mercoledì 12 aprile alle ore 21,00 allo stadio San Siro contro il Milan per lo storico quarto di finale di andata di Champions League. Mai nella storia gli azzurri erano mai arrivati così lontani nella più importante competizione europea per club.

Gli uomini di Spalletti si presentano alla partita con molti problemi in attacco: oltre al noto dubbio relativo all’infortunio di Victor Osimhen che sta tenendo tutti i tifosi con il fiato sospeso e che si scioglierà solo alla vigilia, anche il Cholito Simeone si è fermato ai box nell’ultima sfida contro il Lecce dopo aver accusato un dolore al ginocchio. Come se non bastasse, anche Raspadori ieri si è allenato a parte. Il tecnico toscano avrà il suo da fare per trovare alternative last minute.

Dove vedere Milan-Napoli in TV e streaming

La partita si giocherà mercoledì 12 aprile con calcio d’inizio alle ore 21,00. La diretta di Milan-Napoli si potrà vedere e verrà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video. Per vederla in televisione bisognerà usare l’app Amazon Prime Video su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o ancora TIMVISION Box. Naturalmente si dovrà possedere un abbonamento ad Amazon Prime. Chi possiede Sky Q o Sky Glass potrà guardare Milan-Napoli collegandosi ad Amazon Prime Video.

La partita Milan-Napoli si potrà vedere in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Amazon Prime Video, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Amazon Prime Video e cliccando sulla finestra della gara.

Milan-Napoli, le probabili formazioni

Problemi in attacco per Luciano Spalletti: il tecnico toscano dovrà probabilmente fare a meno del proprio centravanti di riferimento, Victor Osimhen, ancora infortunato. Problemi anche per Raspadori, che ieri si è allenato a parte: se non dovesse farcela, sarà Elmas a sostituirlo. Assente anche il Cholito Simeone.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Elmas, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

De Laurentiis sull’infortunio di Osimhen: “Non giocherà Milan-Napoli”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in vacanza ad Ischia, ha confidato ad alcuni tifosi azzurri che l’attaccante nigeriano non sarà della partita. “Speriamo di recuperarlo almeno per il ritorno” avrebbe detto il patron del club partenopeo. Ricordiamo che Victor Osimhen è atteso nella giornata di oggi, alla vigilia della trasferta in terra lombarda, dalla sessione decisiva di esami strumentali, che daranno il responso finale circa la possibilità di essere impiegato o meno a San Siro.

Se le parole di De Laurentiis dovessero essere confermate dai medici, per Luciano Spalletti si aprirebbero due scenari alternativi: l’impiego di Raspadori, sulle cui condizioni filtra ottimismo dall’ambiente azzurro, oppure l’utilizzo di Elmas. Il macedone potrebbe infatti fungere da ‘falso nueve’ con Kvaratskhelia e Politano ad agire alle sue spalle.