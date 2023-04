Sbarca a Napoli l’indagine plusvalenze che sta mettendo a testa in giù i club italiani di Serie A. Dopo Juventus, Roma e Lazio, è il turno del club di Aurelio De Laurentiis. La Procura di Napoli ha chiesto infatti un supplemento di indagini per la famigerata questione Victor Osimhen: il trasferimento all’ombra del Vesuvio dell’attaccante nigeriano dal Lille avvenuto nell’estate del 2020, aveva infatti destato delle perplessità, poi sconfessate ed archiviate.

Affare Osimhen, la Procura chiede un supplemento di indagini

Troppi per non richiedere verifiche supplementari, secondo la Procura, i 21 milioni complessivi di valutazione delle quattro contropartite tecniche: Orestis Karnezis (all’epoca dei fatti terzo portiere del Calcio Napoli), Luigi Liguori, Ciro Palmieri e Claudio Manzi.

Proprio quest’ultimo è stato motivo di ulteriori verifiche da parte della Guardia di Finanza, che su mandato della Procura si è presentata nella sede della Turris, squadra di Torre del Greco che milita in Lega Pro, per acquisire i contratti di acquisto e cessione di Manzi. Lo riporta il quotidiano La Repubblica.

Il calciatore, a conclusione dell’affare Osimhen, fu venduto al Lille per 4 milioni di euro. Materialmente, però, Manzi non andò mai in Francia. Firmò i contratti a Castel Volturno, e fu immediatamente girato in prestito alla Fermana. Dopo circa un anno, il Lille cambiò proprietà, e svincolò il calciatore. A quel punto Manzi passò gratis al club corallino, per poi essere ceduto a gennaio di quest’anno alla Virtus Entella per circa 120 mila euro.

Chi è Claudio Manzi, enfant prodige della ‘Scugnizzeria’

Enfant prodige della ‘Scugnizzeria’ azzurra, Claudio Manzi è un difensore centrale classe 2000. Nato a Lacco Ameno, alto 1,82, ha collezionato nelle ultime due stagioni con la Turris 54 presenze tra Lega Pro e Coppa Italia, trovando anche per due volte la via del gol. Ha indossato la maglia della Primavera del Napoli per 62 volte (3 gol) tra campionato, Coppa Italia e Youth League, la Champions dei giovani organizzata dalla Uefa, che vede impegnate le ‘cantere‘ dei club che partecipano alla più importante competizione europea per club.