Luciano Spalletti mette la parola fine alla querelle con Pep Guardiola. Nella consueta conferenza stampa che precede le sfide di Champions League, il tecnico del Calcio Napoli ha infatti chiarito il senso delle sue recenti esternazioni, che avevano scatenato due giorni fa la reazione piccata dell’allenatore del Manchester City.

LEGGI ANCHE – Dove vedere Milan-Napoli in TV e streaming

Spalletti-Guardiola, quando è nata la querelle

L’episodio scatenante risale a circa un mese fa, tempi di ottavi di finale, quando Guardiola definì il Napoli la squadra da battere in Champions, elogiandone le qualità di gioco. La risposta di Spalletti non si fece attendere (“non sto ai suoi giochini, ci vogliono mettere pressione”), e lasciò inevitabilmente la questione in sospeso.

Spalletti-Guardiola, atto finale

Alla prima occasione utile, ovvero il turno successivo della competizione, il pur sorridente tecnico del Manchester City ha restituito la ‘frecciata’ al mittente: “Mi spiace, ma del Napoli non parlo più, altrimenti il suo allenatore si arrabbia“. Ci ha pensato dunque Spalletti a chiudere definitivamente la questione, alzandosi addirittura in piedi durante l’ultima conferenza stampa: “Quando si parla di Guardiola bisogna alzarsi in piedi. Se si è offeso gli chiedo scusa, sono state interpretate male alcune parole. Certamente mi fa piacere quando uno come lui parla di noi”.

Spalletti, Guardiola e il caffè turco

Il tecnico toscano ha poi messo definitivamente la parola fine al siparietto con un auspicio che fa sognare i tifosi azzurri “Spero di scherzare al più presto con lui davanti ad un buon caffè turco. La finale si gioca lì? Non lo sapevo, parlavo delle vacanze estive“. Il riferimento invece è chiaro e palese: Instanbul, 10 giugno. È lì l’appuntamento. Clamoroso sogno del Napoli, reale obiettivo del Manchester City: gli uomini di Guardiola, dopo aver eliminato il Lipsia agli ottavi di finale, hanno infatti già ipotecato la semifinale. Nella gara di andata dei quarti disputata all’Ethiad Stadium contro il Bayern Monaco, i Citizens si sono imposti con un perentorio 3-0. Servirà un’impresa ai bavaresi per ribaltare la settimana prossima il risultato.