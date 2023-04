Milan-Napoli, azzurri per la sesta volta ai quarti in Europa: la prima fu… tripla

Il Calcio Napoli questa sera disputerà l’andata dei quarti di finale di una competizione europea per la sesta volta nella sua quasi centenaria storia. Sarà la prima invece per quanto riguarda la Champions League (o ex Coppa dei Campioni). Quella tra gli azzurri e il Milan rappresenterà dunque il punto più alto mai raggiunto dal club nella competizione più prestigiosa a livello continentale.

Un fregio di cui vantarsi nell’anno del terzo Scudetto, ma che Di Lorenzo e soci si augurano di affiancare ben presto alla qualificazione per le semifinali. Risultato (possibile) che sarebbe clamoroso e renderebbe la stagione del Napoli ancor più indimenticabile.

LEGGI ANCHE – Dove vedere Milan-Napoli in TV e streaming

Contro la Juventus l’unico ‘derby’ italiano giocato in Europa

L’unico precedente contro un’italiana risale, guarda un pò, alla stagione 1988/89, ed in particolare alla Coppa Uefa: in quell’occasione gli azzurri capitanati da Diego Armando Maradona superarono in una rimonta epica maturata nell’ex stadio San Paolo la Juventus, e arrivarono fino in fondo alzando il trofeo nell’infinita notte di Stoccarda.

Il primo precedente fu…triplo

Il primo quarto di finale della storia azzurra fu disputato nella stagione 1962/63, e fu addirittura triplo. Il Napoli, infatti, giocò ben tre volte contro l’OFK di Belgrado, in quanto in caso di parità dopo il ritorno all’epoca era prevista la cosiddetta ‘bella’: dopo 270′ estenuanti, i partenopei di Cané non riuscirono a spuntarla.

Il precedente più recente risale all’Europa League 2018/19, competizione che vide il Napoli aggiungersi solo per la fase ad eliminazione diretta, dopo essere arrivato terzo nel girone di Champions League: con tre gol subiti e nessuno realizzato tra andata e ritorno, gli uomini di Carlo Ancelotti cedettero il passo all’Arsenal.

Milan-Napoli, ecco tutti gli altri quarti di finale giocati dagli azzurri

Coppa delle Coppe 1962/63 (Eliminato ai quarti)

Andata OFK Belgrade-Napoli 2-0 (Samardzic, Popov)

Ritorno Napoli-OFK Belgrade 3-1 (Cané, Samardzic, Fanello, Mariani)

Replay OFK Belgrade-Napoli 3-1 (Samardzic, Cané, Popov, Samardzic)

Coppa delle Coppe 1976/77 (Eliminato in semifinale)

Andata Slask Wroclaw-Napoli 0-0

Ritorno Napoli-Slask Wroclaw 2-0 (Massa, Chiaurgi)

Coppa Uefa 1988/89 (Vincitore)

Andata Juventus-Napoli 2-0 (Bruno, Corradini aut.)

Ritorno Napoli-Juventus 2-0 3-0 Dts (Maradona rig., Carnevale, Renica)

Europa League 2014/15 (Eliminato in semifinale)

Andata Wolfsburg-Napoli 1-4 (Higuain, Hamsik, Hamsik, Gabbiadini, Bendtner)

Ritorno Napoli-Wolfsburg 2-2 (Callejon, Mertens, Klose, Perisic)

Europa League 2018/19 (Eliminato ai quarti)

Andata Arsenal-Napoli 2-0 (Ramsey, Koulibaly aut.)

Ritorno Napoli-Arsenal 0-1 (Lacazette)