Milan-Napoli, le formazioni ufficiali. Tutto pronto per la sfida di San Siro. Luciano Spalletti ha alla fine optato per Elmas al posto di Jack Raspadori, non ancora al meglio. Senza Victor Osimhen, con Simeone fermo ai box e l’attaccante italiano non al meglio, il tecnico toscano ha dunque scelto la soluzione più prudente, come anticipato oggi. Confermato in difesa Mario Rui, con Olivera che partirà dalla panchina. Lozano preferito inizialmente a Politano al fianco di Kvaratskhelia.

Le formazioni ufficiali di Milan-Napoli

Nessuna sorpresa invece per il Milan: Brahim Diaz e Leao agiranno alle spalle dell’unica punta Giroud.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Elmas, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

Dove vedere Milan-Napoli in TV e streaming

Dove vedere Milan-Napoli in Tv e streaming. Il Calcio Napoli torna in campo mercoledì 12 aprile alle ore 21,00 allo stadio San Siro contro il Milan per lo storico quarto di finale di andata di Champions League. Mai nella storia gli azzurri erano mai arrivati così lontani nella più importante competizione europea per club.

La partita si giocherà mercoledì 12 aprile con calcio d’inizio alle ore 21,00. La diretta di Milan-Napoli si potrà vedere e verrà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video. Per vederla in televisione bisognerà usare l’app Amazon Prime Video su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o ancora TIMVISION Box. Naturalmente si dovrà possedere un abbonamento ad Amazon Prime. Chi possiede Sky Q o Sky Glass potrà guardare Milan-Napoli collegandosi ad Amazon Prime Video.

La partita Milan-Napoli si potrà vedere in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Amazon Prime Video, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Amazon Prime Video e cliccando sulla finestra della gara.