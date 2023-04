Napoli spreca, Milan segna. Commento indecoroso: Piccinini e Ambrosini schierati coi rossoneri

Milan in vantaggio per 1 a 0 sul Napoli alla fine del primo tempo. Dopo una partenza spregiudicata del Calcio Napoli che nei primi tre minuti ha rischiato di andare due volte in vantaggio con Kvaratskhelia e Anguissa, è venuto fuori il Milan: una progressione di Leao ha ridato fiducia al Milan che ha trovato il vantaggio con Bennacer al minuto numero 39, poi una traversa colpita da Kjaer al terzo minuto di recupero su cross proveniente da calcio d’angolo.

È stata proprio l’occasione di Leao a fungere da spartiacque. Quel tiro che ha sfiorato il palo ha risvegliato i fantasmi del 2 aprile ed ha decretato un bilancio decisamente troppo pesante per i ragazzi di Spalletti.

Pessimo il commento su Amazon Prime

Altra nota negativa è costituita dal commento di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini (ex capitano del Milan), decisamente sbilanciati in favore dei rossoneri. I due commentatori hanno praticamente esultato per il gol di Bennacer, si sono disperati per le occasioni mancate di Leao e Kjaer, hanno inovocato cartellini gialli contro i giocatori del Napoli. Finora una scelta pessima da parte di Amazon Prime.