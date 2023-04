Clamorosa rivoluzione di Stefano Pioli in casa Milan. Per la trasferta di Bologna, il tecnico dei rossoneri ha infatti deciso di non schierare nessuno dei titolari che hanno giocato la partita di andata dei quarti di finale di Champions League mercoledì scorso contro il Calcio Napoli, eccezion fatta per il solo portiere Maignan.

LEGGI ANCHE – Dove vedere Napoli-Verona in TV e streaming: Sky, Dazn, applicazioni, orario

Stefano Pioli non vuole rischiare dunque nulla in vista della storica sfida in programma martedì prossimo allo Stadio ‘Diego Armando Maradona’, che vedrà i rossoneri contendere agli azzurri il passaggio alle semifinali della Champions League. Situazione che ricorda molto quello fatto da Carlo Ancelotti vent’anni fa.

Rivoluzione Milan, il precedente storico

Il tecnico del Real Madrid ed ex allenatore del Napoli, il 24 maggio del 2003, decise infatti di schierare nella partita giocata dal Milan a Piacenza una formazione completamente priva di titolari, in vista della finalissima di Champions League che i rossoneri avrebbero poi vinto quattro giorni dopo contro la Juventus ai calci di rigore. In campionato la scelta però non diede i suoi frutti: la squadra di Ancelotti perse infatti 4-2.

Ecco le probabili formazioni di Bologna-Milan

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Schouten, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Sansone. All. Thiago Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré; Vranck, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Origi. All. Pioli.

Verso Napoli-Milan, la situazione delle due squadre

Mentre Stefano Pioli avrà tutti a disposizione. eccezion fatta per Zlatan Ibrahimovic neanche inserito nella lista UEFA, Luciano Spalletti dovrà fare i conti con assenze molto importanti. Nonostante il recupero di Victor Osimhen, infatti, il tecnico toscano non potrà schierare gli squalificati Kim ed Anguissa, oltre all’infortunato Simeone. I primi due, titolari inamovibili degli azzurri, verranno verosimilmente sostituiti da Juan Jesus e da Eljif Elmas. Quest’ultimo, già titolare nella partita di andata di San Siro persa dal Napoli per 1-0, giocherà questa volta sulla linea mediana al fianco di Lobotka e Zielinski, con Ndombele pronto a subentrare a partita in corso.