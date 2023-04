Alla vigilia di Napoli-Verona, Luciano Spalletti cerca soluzioni di formazione per far riposare gli uomini chiave in vista della partita contro il Milan di martedì prossimo valida per gli storici quarti di finale di ritorno di Champions League, ed allo stesso tempo essere competitivo in campionato contro i gialloblu penultimi in una classifica dominata dagli azzurri.

Il tecnico toscano non vuole perdere di vista la cavalcata Scudetto, che vede il Calcio Napoli essere primo con il clamoroso vantaggio di 16 punti rispetto alla Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Allo stesso tempo, però, è troppo importante la sfida della prossima settimana per non fare qualche cambio e preservare così gli uomini più importanti da eventuali infortuni.

LEGGI ANCHE – Dove vedere Napoli-Verona in TV e streaming: Sky, Dazn, applicazioni, orario

Victor Osimhen andrà in panchina ma non scenderà in campo

Victor Osimhen è totalmente recuperato ed andrà in panchina contro il Verona, ma non verrà rischiato neanche a gara in corso, come anticipato da Spalletti nel post partita di Milano di mercoledì scorso. Il mister potrà invece schierare senza dubbio alcuno la coppia formata da Kim e Anguissa: i due sono infatti reduci dalle squalifiche rimediate a San Siro, e non potranno essere schierati al ritorno contro i rossoneri.

La gravissima assenza dei due, costringerà Spalletti a virare le proprie scelte sulla panchina. Due i ballottaggi che riguardano difesa e centrocampo per la sfida con il Milan, e che verranno svelati di conseguenza in campionato: se in Champions giocherà Juan Jesus al fianco di Rrahmani, con Kim contro l’Hellas verrà schierato Ostigard, o viceversa. Altro indizio arriverà dalla scelta a centrocampo: con Anguissa, Lobotka e Ndombele squalificato sabato, se non giocherà Elmas vorrà dire che il macedone sarà di nuovo titolare in coppa.

In attacco solito dubbio Politano-Lozano, mentre Raspadori e Kvaratskhelia dovrebbero partire dall’inizio, per poi lasciare il campo a gara in corso.

Napoli-Verona, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Gollini, Idasiak, Juan Jesus, Olivera, Bereszynski, Rrahmani, Demme, Zerbin, Gaetano, Osimhen, Lozano.

Indisponibili: Simeone.

Squalificati: Ndombele.

Diffidati: Kim, Osimhen.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Duda, Doig; LAsagna, Ngonge; Djuric. Allenatore: Zaffaroni.

A disposizione: Berardi, Perilli, Cabal, Abildgaard, Coppola, Depaoli, Braaf, Terracciano, Kallon, Gaich, Verdi.



Indisponibili: Henry, Hrustic, Lazovic, Sulemana, Zeefuik.

Squalificati: Magnani, Veloso.

Diffidati: Faraoni, Henry.

ARBITRO: Federico La Penna di Roma1.