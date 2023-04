Kovacs, l’arbitro di Milan-Napoli punito dalla Uefa: non arbitrerà più in Europa

Ci sono grosse probabilità che l’arbitro Istvan Kovacs non arbitri più in competizioni europee per questa stagione. L’Uefa è infatti molto delusa dalla prestazione del fischietto rumeno che mercoledì scorso ha arbitrato la partita Milan-Napoli: una prestazione pessima caratterizzata da due metri di giudizio diversi per ognuno dei due tempi di gioco.

La Uefa boccia l’arbitro di Milan-Napoli Istvan Kovacs

La Uefa ha bocciato Kovacs a causa di un errore tecnico evidente, la mancata ammonizione nei confronti di Leao che aveva preso a calci la bandierina del calcio d’angolo, un gesto espressamente previsto dal regolamento e che dovrebbe essere punito con il cartellino giallo. Anche la mancata ammonizione a Krunic è vista come una evidente valutazione sbagliata. Non solo: i due errori si sono verificati all’inizio della partita, quando cioè potevano pesare e non poco sulla prestazione dei giocatori in campo.

Due metri di giudizio opposti nella stessa partita: non arbitrerà più in Europa questa stagione

Istvan Kovacs è stato più permissivo durante il primo tempo, mentre nel secondo ha estratto i cartellini gialli anche per falli meno gravi rispetto a quelli non puniti con tale sanzione nel corso della prima frazione. Ne hanno fatto le spese maggiormente i giocatori del Calcio Napoli, in svantaggio per 1 a 0 e dunque presi dalla frenesia di riportare il punteggio in parità.

Un cambio del metro di giudizio che ha disorientato i calciatori, un’assurdità esplicita e cristallina rilevabile perfino da chi è poco avvezzo a seguire il gioco del calcio. Probabilmente qualcuno, nell’intervallo, gli aveva fatto notare che tendeva a lasciar andare troppe situazioni, tuttavia un cambio di direzione così plateale e repentino è inconcepibile oltre che segno di scarsa personalità.