Spalletti ai tifosi: “Dobbiamo perderci nell’amore per il Napoli. Kvara? Forse in panchina”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita tra il Calcio Napoli e l’Hellas Verona. Il tecnico toscano ha affrontato tutti i temi caldi, dal recupero di Victor Osimhen alla questione tifosi. Ecco le sue parole:

Luciano Spalletti in conferenza stampa: “Osimhen domani in panchina”

“Victor Osimhen è stato convocato per la gara contro il Verona di domani, partirà dalla panchina. Abbiamo fatto una riunione con i medici ed abbiamo valutato di portarlo con noi. Poi ovviamente l’obiettivo è quello di farlo arrivare al meglio alla sfida di Champions League di martedì sera contro il Milan“.

Luciano Spalletti in conferenza stampa: “Farò un po’ di turnover”

“Cambierò ovviamente qualcosa perché alcuni giocatori hanno bisogno di recuperare. Per quanto riguarda Kim Minjae, posso dire che partirà titolare visto che è squalificato in Champions League e non potrà esserci contro il Milan“.

Luciano Spalletti in conferenza stampa: “I giocatori non sono nervosi, sono lucidi”

“La squadra non è affatto nervosa, anzi. I giocatori hanno dimostrato grande lucidità mercoledì sera, quando hanno provato in inferiorità numerica a riprendersi con personalità quello che gli era stato tolto senza che loro avessero alcuna colpa”.

Luciano Spalletti in conferenza stampa: “Dobbiamo perderci nell’amore per il Napoli”

“Non voglio dire se hanno ragione i tifosi o la società, non entro nei contrasti e non mi schiero di certo contro i nostri supporters. Ora però è il momento di essere tutti uniti per amore della squadra e della città. Sarebbe assurdo non avere in questo momento la gente al nostro fianco, nell’anno in cui dopo tantissimo tempo si sta riportando lo Scudetto sulla maglia azzurra. È giunto il momento di perdersi nell’amore per il Napoli“.

Luciano Spalletti in conferenza stampa: “Vogliamo conquistare punti decisivi per lo Scudetto”

“Al Milan ed alla Champions League inizieremo a pensare dopo la partita di domani. Il modo migliore per farlo sarà vincere contro il Verona. Abbiamo ancora dei punti da conquistare per vincere matematicamente lo Scudetto. Non bisogna dimenticare che io sono arrivato dopo un Napoli-Hellas che ha rappresentato uno dei punti più bassi della storia recente per i tifosi, e invece lo scontro di domani può diventare uno dei più alti. Abbiamo tante ragioni per volerli battere, sarà una partita molto difficile ma le nostre motivazioni saranno più forti”.

Luciano Spalletti in conferenza stampa: “Quella con il Milan è l’unica sfida di Champions ancora in bilico”

“Guardando i risultati degli altri quarti di finale, la nostra contro il Milan è l’unica sfida ancora in bilico dopo la partita di andata. Se ripeteremo la partita fatta all’andata a San Siro, allora potrà accadere qualsiasi cosa. Sono sicuro che anche senza Anguissa e Kim i miei giocatori disputeranno una grande partita”.

Luciano Spalletti in conferenza stampa: “Raspadori non era al top contro il Milan, ma ci ha dato una grande mano”

“Jack ha dimostrato grande spirito di sacrificio mercoledì sera, mettendosi a disposizione della squadra anche se non era al top quando è entrato nel finale. Domani capiremo se ha i 90′ nelle gambe, o se ci sarà bisogno di far entrare Victor Osimhen”.

Luciano Spalletti in conferenza stampa: “Kvaratskhelia potrebbe partire dalla panchina”

“In attacco domani giocherà Raspadori dall’inizio. Probabilmente Kvaratskhelia partirà dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso. Di Lorenzo e Lobotka sono entrambi un pò stanchi e avrebbero bisogno di recuperare, ma tra i due credo che ci sia più bisogno di far riposare lo slovacco”.