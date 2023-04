Cori razzisti a Lukaku, sospesa la squalifica alla Juve: curva piena contro il Napoli

La curva bianconera resterà aperta in occasione della partita Juventus-Napoli del prossimo 23 aprile. Il Giudice Sportivo aveva sanzionato il club a causa dei cori razzisti rivolti a Romelu Lukaku durante la semifinale di andata di Coppa Italia.

Cori razzisti contro Lukaku, sospesa la chiusura della curva della Juve

È la FIGC a comunicare la decisione della prima sezione della Corte Sportiva d’Appello, la quale ha sospeso la chiusura del settore Tribuna Sud primo anello dello Juventus Stadium, rimettendo la cognizione del reclamo della Juventus alle Sezioni Unite.

Settore aperto per la partita Juventus-Napoli

La Federcalcio scrive che “La sanzione era stata inflitta dal Giudice Sportivo per via dei “cori insultanti e le grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Romelu Lukaku” provenienti dalla maggioranza dei tifosi bianconeri che occupavano il settore ‘Tribuna Sud primo anello’ in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia con l’Inter dello scorso 4 aprile”. Il settore sarà perciò pieno nella gara contro il Calcio Napoli.

Gli insulti razzisti provenivano dalla maggioranza dei tifosi

Si tratta perciò di una sospensione temporanea disposta dopo il ricorso del club bianconero, il quale afferma di avere individuato i due responsabili dei cori di discriminazione razziale. Si tratta di un minorenne, punito con un Daspo di 10 anni, e un maggiorenne punito con il Daspo a vita. Il Giudice Sportivo aveva però rilevato che a insultare il calciatore era stata – appunto – la maggioranza dei tifosi della Juventus presenti nel settore, dunque in realtà il processo di individuazione dei responsabili dovrebbe continuare e la punizione estesa a tutti i reali responsabili.