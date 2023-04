Torna oggi in campo il Calcio Napoli, impegnato allo Stadio Diego Armando Maradona contro l’Hellas Verona in una gara valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Partita che porta con sé tante insidie, vista l’imminente sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League di martedì sera contro il Milan, che costringerà dunque Luciano Spalletti ad attuare un ampio turnover per non rischiare di perdere altre pedine importanti.

Napoli-Verona, le probabili formazioni: Osimhen parte dalla panchina

Victor Osimhen è finalmente recuperato e partirà dalla panchina: il tecnico toscano spera di non doverlo inserire a gara in corso, ma le condizioni di Raspadori sono ancora incerte e non è da escludere un suo ingresso nel finale se il risultato dovesse richiederlo.

Dovrebbe riposare Stanislav Lobotka (al suo posto DiegoDemme), mentre il capitano Giovanni Di Lorenzo sarà regolarmente schierato al fianco di Kim, Juan Jesus e Olivera. Tra i pali confermato Meret. In attacco, riposo per Kvaratskhelia: tridente inedito con Politano, Raspadori e Lozano.

Napoli-Verona, le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme, Elmas; Politano, Raspadori, Lozano. Allenatore: Luciano Spalletti

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz Hien, Ceccherini; Faraoni, Duda, Tameze, Depaoli; Ngonge, Verdi; Gaich. Allenatore: Marco Zaffaroni

ARBITRO: Federico La Penna

Dove vedere Napoli-Verona in TV e streaming

Dove vedere Napoli-Verona. La partita si giocherà sabato 15 aprile con calcio d’inizio alle ore 18,00. La diretta di Napoli-Verona verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per vederla in televisione bisognerà usare l’app Dazn su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o ancora TIMVISION Box. Naturalmente si dovrà possedere un abbonamento a Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a Dazn può attivare la Zona Dazn e guardare Napoli-Verona sul canale 214 di Sky Sport.

La partita Napoli-Verona potrà essere vista in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Dazn, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Dazn e cliccando sulla finestra della gara.