Napoli-Milan, arbitra Marciniak. “Avevano ragione loro”. Questo sembra voler comunicare intrinsecamente la designazione di Rosetti, presidente della commissione arbitrale UEFA nonché ex fischietto della nostra Serie A. Sì, perché chi è stato scelto per la sfida di martedì sera tra il Calcio Napoli ed il Milan, in programma allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 21 e valida per i quarti di finale di ritorno di Champions League, non è un arbitro qualsiasi.

Napoli-Milan, l’arbitro è Marciniak: diresse la finale del Mondiale

Szymon Marciniak, infatti, oltre ad essere parte del gruppo Elite della UEFA dal 2015, è stato l’arbitro dell’ultima finale di Coppa del Mondo disputata in Qatar a dicembre 2022 tra Argentina e Francia. Un’ammissione di colpa che si aggiunge alla sospensione fino alla fine di campionato in campo europeo comminata al fischietto della partita di andata, Istvan Kovacs, finito al centro di aspre polemiche per la sua direzione a senso unico.

Moderata soddisfazione azzurra per la designazione di Rosetti

Moderata soddisfazione in casa Napoli: la scelta ha di fatto dato ragione al club azzurro, che in maniera signorile ha continuato a farsi sentire durante tutta la settimana. Anche sabato, a margine della partita pareggiata a Fuorigrotta dagli azzurri per 0-0 contro il Verona, Spalletti aveva dichiarato: “Martedì sera dovremo trovare soluzioni alternative a quello che ci è stato ingiustamente tolto, senza che noi facessimo nulla”. Chiaro il riferimento alle sanzioni eccessive di Kim e Anguissa che sono costate la squalifica ai due, pedine fondamentali dello scacchiere azzurro.

La partita d’andata aveva portato anche altre polemiche, una su tutte la mancata ammonizione a Rafa Leao, rimasto impunito dopo aver spaccato la bandierina del calcio d’angolo. Un episodio clamoroso che farà giurisprudenza.

Napoli-Milan: arbitro, assistenti e VAR

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Assistenti: Sokolnicki (Polonia)-Listkiewicz (Polonia)

Quarto Uomo: Nyberg (Svezia)

VAR: Kwiatkowski-Frankowski (Polonia)

Napoli-Milan, arbitra Marciniak: i precedenti con l’arbitro polacco

Napoli-Nizza 2-0 (Champions League 16 agosto 2017)

Stella Rossa-Napoli 0-0 (Champions League 18 settembre 2018)

Napoli-Salisburgo 1-1 (Champions League 5 novembre 2019)