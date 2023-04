Napoli-Milan, attesi 2500 tifosi in città Mancano meno di 48 ore al fischio di inizio della storica sfida in programma allo Stadio Diego Armando Maradona tra il Calcio Napoli ed il Milan, valida per i quarti di finale di ritorno di Champions League. Massima allerta da parte delle forze dell’ordine per l’imminente arrivo dei tifosi rossoneri, in programma tra oggi e domani.

Napoli-Milan, previsti 2500 tifosi rossoneri

Dovrebbero essere circa 2500 i supporters al seguito della squadra di Pioli: tanti i tagliandi venduti per la partita. Il clima allo Stadio Maradona sarà infuocato, soprattutto dopo che gli Ultras hanno sancito un vero e proprio accordo di pace con la società in un epocale incontro avvenuto sabato con Aurelio De Laurentiis. I tifosi azzurri, come indicato anche nel comunicato diramato nelle ultime ore, sono pronti a sostenere a gran voce la squadra, spingendola già martedì sera verso un’impresa storica come sarebbe la qualificazione alle semifinali di Champions League. Non si vogliono far trovare impreparate le forze dell’ordine: previsti 900 agenti al seguito del gruppo di tifosi rossoneri, con particolare attenzione alle ore immediatamente successive alla partita. Il risultato finale, in un senso o nell’altro, potrebbe scatenare reazioni.

Appuntamento questa notte fuori l’Hotel Vesuvio

Via Whatsapp, intanto, tantissimi tifosi azzurri si stanno dando appuntamento per questa notte, sera di vigilia, all’esterno dell’Hotel Vesuvio in Via Partenope. Il motivo? La presenza della squadra di Pioli. L’intento è quello di disturbare il loro sonno a poche ore dalla partita con fuochi d’artificio, trombe e cori. C’è da dire che questa è diventata usanza abbastanza comune a livello internazionale, soprattutto da parte delle tifoserie più calde. Non è la prima volta che avviene prima di una sfida così importante.

Il Milan arriverà verso le ore 18 di oggi, accompagnato da un volo charter in partenza da Malpensa. Curiosità: trascorrerà la notte in un hotel diverso rispetto a quello scelto il 2 aprile scorso, quando Calabria e compagni alloggiarono all’Hotel Excelsior, sempre sul lungomare.