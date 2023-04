Scudetto Napoli, la data cambia ancora. Maggio nel destino azzurro, come il primo tricolore

Cambia ancora la data dello Scudetto per il Calcio Napoli. Dopo il pareggio rimediato contro l’Hellas Verona sabato pomeriggio allo Stadio Diego Armando Maradona, infatti, il vantaggio degli azzurri sulla Lazio di Maurizio Sarri si è ridotto di due lunghezze.

Napoli tricolore, la data Scudetto cambia ancora: ora è il 7 maggio

A 8 giornate dalla fine del campionato, con 24 punti a disposizione, i partenopei sono primi a quota 75, a +14 rispetto ai biancocelesti saliti a 61 dopo l’ultima vittoria contro lo Spezia. Mancano dunque 11 punti per la matematica certezza dello scudetto, indipendentemente dai risultati degli avversari.

Con il vantaggio attuale, gli azzurri festeggerebbero al termine di Napoli-Fiorentina, partita in programma il prossimo 7 maggio allo Stadio Diego Armando Maradona. Inevitabile, quando si pensa alla squadra viola, il riferimento al primo tricolore conquistato dagli azzurri, il 10 maggio del 1987. In quell’occasione, gli uomini di Ottavio Bianchi si consacrarono campioni d’Italia grazie al pareggio per 1-1 contro i toscani in virtù delle reti di Andrea Carnevale e di un giovanissimo Roberto Baggio, al suo primo gol in Serie A.

Ecco il tabellino di Napoli-Fiorentina 1-1 del 10 maggio 1987

NAPOLI: Garella, Bruscolotti, Volpecina (87′ C. Ferrara), Bagni, Ferrario, Renica, Carnevale (89′ Caffarelli), De Napoli, Giordano, Maradona, F. Romano. Allenatore: Bianchi.

FIORENTINA: Landucci, Contratto, Maldera, Oriali, C. Pin, C. Gentile, Onorati, Gelsi, Diaz, Antognoni (64′ A. Di Chiara), R. Baggio (72′ N. Berti)

MARCATORI: 29′ Carnevale, 39′ R. Baggio

Volata Scudetto, il calendario di Napoli e Lazio fino all’ultima giornata:

31esima giornata 23 aprile 20:45 Juventus-Napoli

32esima giornata 29 aprile 15:00 Napoli-Salernitana

33esima giornata 3 maggio 20:45 Udinese-Napoli

34esima giornata 7 maggio 15:00 Napoli-Fiorentina

35esima giornata 14 maggio 15:00 Monza-Napoli

36esima giornata 21 maggio 15:00 Napoli-Inter

37esima giornata 28 maggio 15:00 Bologna-Napoli

38esima giornata 4 giugno 15:00 Napoli-Sampdoria

31esima giornata 22 aprile 18:00 Lazio-Torino

32esima giornata 30 aprile 12:30 Inter-Lazio

33esima giornata 3 maggio 20:45 Lazio-Sassuolo

34esima giornata 7 maggio 15:00 Milan-Lazio

35esima giornata 14 maggio 15:00 Lazio-Lecce

36esima giornata 21 maggio 15:00 Udinese-Lazio

37esima giornata 28 maggio 15:00 Lazio-Cremonese

38esima giornata 4 giugno 15:00 Empoli-Lazio