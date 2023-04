Napoli-Milan, Aurelio De Laurentiis sarà allo Stadio Diego Armando Maradona questa sera. Il patron azzurro ha deciso di rimandare il viaggio di lavoro per Los Angeles, pur di essere presente questa sera per la storica sfida che vedrà impegnato il Calcio Napoli contro il Milan per i quarti di finale di ritorno di Champions League.

Sembra dunque che l’incontro tra ADL e gli Ultras avvenuto sabato scorso abbia rasserenato il presidente partenopeo, messo sotto scorta nei giorni precedenti dal Ministro degli Interni in persona per le minacce subite.

De Laurentiis a pranzo con l’agente di Kvaratskhelia: rinnovo in vista per il georgiano

Il patron di Filmauro ha trascorso la giornata di vigilia all’Hotel Britannique, dove ha programmato una serie di appunamenti. A pranzo, De Laurentiis ha incontrato Mamuka Jugeli, il procuratore di Kvicha Kvaratskhelia, in città per assistere alla partita: argomento del meeting è stato il rinnovo contrattuale del georgiano. La proposta del club è un adeguamento da 1,2 milioni a 2,5 milioni di euro per i prossimi 5 anni.

Vigilia di Napoli-Milan, De Laurentiis fa aperitivo con gli Ultras all’Hotel Britannique

Nel pomeriggio, incredibile ma vero, Aurelio De Laurentiis ha incontrato nuovamente una delegazione di Ultras del Napoli per un aperitivo. Il patron ha concesso ai tifosi sprovvisti di tessera del tifoso, in via eccezionale, di acquistare i tagliandi residui in tribuna laterale, proprio accanto al settore riservato alle autorità. Si consolida dunque il sodalizio tra le due parti.

Da buon padrone di casa, De Laurentiis questa sera accoglierà in prima persona il presidente del Milan Paolo Scaroni, l’amministratore delegato Giorgio Furlani e i vari Maldini e Massara. Non poteva perdersi dal vivo la notte più luccicante che il suo Napoli si appresta a vivere da quando l’ha rilevato, oramai nel lontano 2004.

Scacciate via le nubi delle settimane precedenti, stasera il presidente azzurro si godrà un ‘Maradona‘ tutto esaurito: quasi 55mila cuori azzurri affolleranno curve e tribune, per un incasso che si aggirerà attorno ai 5,5 milioni di euro.