Napoli-Milan, i convocati Tutto pronto per la sfida di questa sera, in programma alle ore 21 allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta tra il Calcio Napoli ed il Milan e valida per i quarti di finale di ritorno di Champions League. Luciano Spalletti dirama la lista dei convocati azzurri.

Nessuna sorpresa particolare, viste le assenze obbligate di Kim ed Anguissa per squalifica, oltre a quella del Cholito Simeone per infortunio. Rientra in gruppo Gianluca Gaetano. Leggendo i nomi sono visibili i problemi di organico a centrocampo che dovrà affrontare il tecnico toscano, mentre in attacco spicca finalmente il ritorno di Victor Osimhen, che partirà da titolare al fianco di Kvicha Kvaratskhelia e a uno tra Lozano e Raspadori, con il messicano favorito sull’italiano.

Napoli-Milan, i convocati di Luciano Spalletti

PORTIERI

GOLLINI Pierluigi

IDASIAK Hubert

MERET Alex

DIFENSORI

BERESZYNSKI Bartosz

DI LORENZO Giovanni

MARIO RUI Silva Duarte

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

JESUS Juan

RRAHMANI Amir

CENTROCAMPISTI

ELMAS Elif

GAETANO Gianluca

LOBOTKA Stanislav

NDOMBELE Tanguy

ZIELINSKI Piotr

ATTACCANTI

KVARATSKHELIA Khvicha

LOZANO Hirving

OSIMHEN Victor

POLITANO Matteo

RASPADORI Giacomo

Dove vedere Milan-Napoli in TV e streaming

La partita si giocherà martedì 18 aprile con calcio d’inizio alle ore 21,00. La diretta di Napoli-Milan si potrà vedere e verrà trasmessa in chiaro da Canale 5. Per vederla in televisione basterà disporre di un normale decoder digitale, mentre per vederla da dispositivi mobili bisognerà usare l’app Mediaset Play.

La diretta di Napoli-Milan si potrà vedere e verrà trasmessa anche da Sky. I canali di riferimento sono Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4k e Sky Calcio 1 (251). La partita Napoli-Milan si potrà vedere in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Skygo, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Skygo e cliccando sulla finestra della gara. Naturalmente bisognerà possedere un regolare abbonamento a Sky.