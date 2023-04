Dove vedere Napoli-Milan in Tv e streaming, probabili formazioni. Il Calcio Napoli torna in campo martedì 18 aprile alle ore 21,00 allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Milan per lo storico quarto di finale di ritorno di Champions League. Mai nella storia gli azzurri erano arrivati così lontani nella più importante competizione europea per club.

Gli azzurri hanno l’obbligo di rimontare la sconfitta dell’andata subita allo Stadio San Siro. In quell’occasione gli uomini di Spalletti non riuscirono a pareggiare il gol di Bennacer arrivato al 40′, sfiorando a più riprese la rete anche in inferiorità numerica.

Napoli-Milan, le probabili formazioni e le ultimissime

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Napoli-Milan, partita valida per i quarti di finale di ritorno di UEFA Champions League. Sono momenti di grande attesa in città: mai la squadra azzurra era arrivata così lontano nella massima competizione europea per club. Raggiungere le semifinali rappresenterebbe un traguardo inimmaginabile per il club di Aurelio De Laurentiis, che tra un mese potrebbe festeggiare il terzo Scudetto dopo 33 anni di attesa.

Luciano Spalletti sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione, soprattutto per quanto riguarda l’attacco, dove Politano dovrebbe aver avuto la meglio su Lozano nella scelta iniziale del tridente offensivo. Tra i pali confermassimo Alex Meret, con capitan Di Lorenzo sulla destra, Rrahmani e Juan Jesus (al posto dello squalificato Kim) coppia centrale, e Mario Rui preferito a Olivera sulla corsia sinistra.

Solito centrocampo a tre con Lobotka in cabina di regia, Zielinski libero di svariare e Ndombele in mediana a sostituire Anguissa in fase di interdizione. In attacco il tanto atteso ritorno di Victor Osimhen, affiancato da Kvaratskhelia e Politano.

Nottata turbolenta per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sono stati infatti disturbati per gran parte della notte dai rumorosi tifosi del Napoli, assiepati ai piedi dell’HotelVesuvio con l’intendo di rendere insonne la serata degli ex campioni d’Italia. Si sono dati un gran da fare i supporters partenopei: cori, fuochi d’artificio e fumogeni hanno dato ancor più colore allo splendido scenario del Borgo Marinari. Nessun problema di ordine pubblico da segnalare.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Ndombele; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano. Allenatore: Spalletti

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Theo Hernandez, Tomori, Kjaer, Calabria; Tonali, Krunic; Bennacer, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

Dove vedere Milan-Napoli in TV e streaming

La partita si giocherà martedì 18 aprile con calcio d’inizio alle ore 21,00. La diretta di Napoli-Milan si potrà vedere e verrà trasmessa in chiaro da Canale 5. Per vederla in televisione basterà disporre di un normale decoder digitale, mentre per vederla da dispositivi mobili bisognerà usare l’app Mediaset Play.

La diretta di Napoli-Milan si potrà vedere e verrà trasmessa anche da Sky. I canali di riferimento sono Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4k e Sky Calcio 1 (251). La partita Napoli-Milan si potrà vedere in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Skygo, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Skygo e cliccando sulla finestra della gara. Naturalmente bisognerà possedere un regolare abbonamento a Sky.