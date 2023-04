Il Napoli esce con orgoglio dal sogno Champions. Grazie ragazzi per questo cammino eccezionale

Il Napoli la chiude con orgoglio al 93esimo. Un gol di Osimhen ad un minuto dalla fine riporta la partita con il Milan in parità dopo un assedio interminabile in cui la palla non vuole entrare, neanche sul rigore che Kvaratskhelia si fa parare da Maignan. L’avventura del Calcio Napoli in Europa termina per quest’anno, incapace di sfruttare le tantissime occasioni create ed il possesso palla maturato nell’arco dei 180 minuti.

Il Napoli esce dalla Champions

Ora testa soltanto al campionato, con un grosso vantaggio da gestire, ma che per adesso non è sufficiente a decretare la matematica certezza del terzo titolo tricolore.

Se dicessimo di non esserci rimasti male più di tanto e che non speravamo di proseguire il cammino in Champions League, diremmo una bugia. Appena un mese fa non avremmo mai considerato la possibilità che il Milan potesse vincere per 4 a 0 in campionato ed eliminarci dalla massima competizione continentale, fatto che faceva sperare bene tutti i napoletani. Avevamo pensato addirittura di essere stati relativamente fortunati a beccare i rossoneri, vista la concorrenza di Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City o Chelsea.

I ragazzi ci hanno messo l’anima: c’è solo da ringraziarli per averci fatto sognare

Una Champions League dalla quale però il Napoli esce con orgoglio e dopo avere incantato fino al doppio confronto con l’Eintracht Francoforte. Era tuttavia la prima volta nella propria storia che gli azzurri raggiungevano i quarti. È, quanto meno, un enorme bagaglio di esperienza in più che potrà essere utile in futuro. Alla squadra di Spalletti non possiamo rimproverare nulla, anzi, è il contrario. Possiamo soltanto ringraziare i ragazzi che, ancora una volta, ci hanno fatto sognare. E continueranno a farci sognare ed esultare.