Il Calcio Napoli pareggia 1-1- allo Stadio Maradona ed esce con l’amaro in bocca dalla Champions League. Gli azzurri non riescono a rimontare la sconfitta rimediata a SanSiro, incappando in una serata storta ed in un clamoroso errore arbitrale sullo 0-0. La campagna europea ha però portato agli azzurri la consapevolezza di essere diventati grandi, e di potersi misurare alla pari in campo internazionale.

Napoli, De Laurentiis: in arrivo quasi 100 milioni dalla Champions

Per il club di Aurelio De Laurentiis la cavalcata degli uomini di Spalletti non porterà con sé solo rimpianti, ma anche una vera e propria pioggia di milioni. Tra premi UEFA e incassi al botteghino, infatti, la sola Champions League di questa stagione ha fruttato ben 100 milioni di euro al Napoli.

Il patron azzurro ha iniziato ad incassare già a settembre scorso grazie alla sola partecipazione alla competizione, che ha prodotto 15,64 milioni di euro (acconto di 14,8 milioni e 840 mila euro di saldo). Inoltre, il Napoli ha ottenuto la bellezza di 18,2 milioni grazie al piazzamento nel ranking decennale della UEFA, che ha distribuito una somma complessiva di 600,2 milioni a tutte e partecipanti.

Grazie alle 5 vittorie ottenute nella fase a gironi, il Napoli ha guadagnato altri 14 milioni di euro, in virtù del valore attribuito dalla federazione ad ogni successo (2,8 mln). La conseguente qualificazione agli ottavi è valsa a De Laurentiis altri 9,6 milioni.

Ma gli inarrestabili azzurri hanno fatto ancora di più, superando l’Eintracht di Francoforte agli ottavi e qualificandosi per la prima volta nella storia ai quarti di finale. Un successo nel doppio confronto che ha rimpinguato le tasche societarie di atri 10,6 milioni di euro. Solo il Milan e gli arbitri hanno impedito di ottenere il pass per le semifinali che avrebbe portato altri 12,5 milioni.

Il market pool, ovvero la distribuzione dei diritti televisivi UEFA, dovrebbe portare altri 9 milioni circa, anche se qui il discorso è più complicato, per via delle regole imposte dalla federazione che premiano i club in base al numero di partite giocate. Un calcolo più accurato potrà dunque essere fatto solo al termine della competizione.

Capitolo stadio: con i quarti di finale di ritorno giocati contro il Milan, il Napoli ha disputato in casa ben 5 partite di Champions. Solo chi arriva in semifinale ne gioca di più. Escludendo il match contro i Rangers risalente alla fase a gironi, quando gli spettatori furono 40mila circa, il ‘Maradona‘ ha sempre registrato oltre 50mila presenze, per un totale di 250mila spettatori. Con l’ultimo record d’incassi ottenuto contro i rossoneri (oltre 5,5 mln) il totale ai botteghini di questa stagione europea è di 18 milioni di euro e più.

In sintesi, questa stagione il Napoli ha guadagnato una cifra di poco inferiore ai 100 milioni di euro grazie alla sola Champions League.

Ecco il dettaglio dei guadagni del Napoli di De Laurentiis derivanti dalla Champions League 2022/2023:

Guadagni UEFA

Quota di partecipazione: 15,64 mln di euro

Ranking UEFA decennale: 18,2 mln di euro (19° posto)

Premio vittoria partite fase a gironi: 14 mln di euro (2,8 mln x 5 vittorie)

Passaggio agli ottavi di finale: 9,6 mln di euro

Passaggio ai quarti di finale: 10,6 mln di euro

Market pool: 8,76 mln (4 dalla prima fase, 4,76 dalla seconda ma può variare)

Guadagni Stadio Maradona

Napoli-Liverpool – spettatori: 50.000 incasso: 3 mln di euro

Napoli-Ajax – spettatori: 53.000 incasso: 3,18 mln di euro

Napoli-Rangers – spettatori: 40.000 incasso: 2,4 mln di euro

Napoli-Eintracht – spettatori 53.000 incasso 4,2 min di euro

Napoli-Milan – spettatori 54mila incasso 5,5 mln di euro