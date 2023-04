Kvara chiede scusa ai tifosi: “È dura vedere i vostri occhi pieni di lacrime. Vi amo”

Kvicha Kvaratskhelia non riesce a farsene una ragione. Il georgiano, che ha fallito il calcio di rigore della speranza a un quarto d’ora dal termine (recupero compreso), ha deciso di condividere con i tifosi azzurri le proprie emozioni, in un commovente post pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui si è messo a nudo dimostrando tutta la sua gratitudine nei confronti della gente.

Questo il testo tradotto dal profilo Instagram di Kvaratskhelia:

“È dura per me vedere i vostri occhi pieni di lacrime, rendendomi conto che non ho potuto darvi felicità. Farò del mio meglio per imparare da quest’esperienza. Sono profondamente dispiaciuto e assolutamente grato per il vostro sostegno che sento ogni secondo! Vi amo tutti e vi prometto che torneremo più forti! Ci sono tante partite davanti, quindi il sogno continua…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Khvicha Kvaratskhelia (@kvara7)

Nel doppio confronto con il Milan, il talento numero 77 non è riuscito a lasciare il segno. Nonostante tante giocate di qualità, infatti, Kvaratskhelia non ha avuto quel guizzo decisivo a cui ha abituato fin dall’inizio della stagione il popolo azzurro. Il rigore fallito è stato il colpo fatale.

Non deve disperare però, Kvicha: i tifosi del Calcio Napoli sono innamorati di lui e del suo modo di giocare. Fin da quando è arrivato l’estate scorsa, il georgiano è stato letteralmente ‘adottato’ dalla città, che ha imparato a conoscere il suo carattere apparentemente schivo ma in realtà molto determinato e passionale quando è sul rettangolo verde dello Stadio Maradona.

L’occasione per rifarsi e rialzare la testa è lì dietro l’angolo: domenica sera, infatti, il Napoli sarà impegnato all’Allianz Stadium contro i rivali di sempre della Juventus. Una partita fondamentale per riprendere immediatamente la corsa verso il terzo Scudetto, e cancellare magari con una vittoria schiacciante la profonda delusione per l’immeritata eliminazione dalla Champions League.