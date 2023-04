Festa Scudetto, pronta una piattaforma online per i biglietti. Scelte le piazze in provincia

Smaltita (in parte) la delusione Champions, il Calcio Napoli e le istituzioni si rituffano sul grande evento Scudetto da organizzare il 4 giugno prossimo. Emergono ulteriori dettagli sul programma della giornata: allo Stadio Maradona verrà allestita una piattaforma su ruote di 14×14 metri, sulla quale i calciatori riceveranno i premi individualmente. Verranno inoltre montati sei maxi schermi per consentire a tutti i presenti di non perdersi nessun dettaglio.

Festa Scudetto Napoli, palchi anche a Portici e Pomigliano d’Arco

La piazza centrale rimane quella del Plebiscito, con Piazza Giovanni Paolo II a Scampia, Piazza Mercato e l’ex area Nato di Bagnoli a supporto. Per quanto riguarda periferia e provincia, le zone indicate dove verranno adibiti i palchi sono la Cassa Armonica di Castellammare di Stabia, Piazza San Ciro a Portici, Piazza d’Armi a Nola, la Villa Comunale di Pomogliano d’Arco, il mercato ortofrutticolo a Giugliano e Piazza della Repubblica a Pozzuoli.

La gestione degli accessi rimane quella indicata in partenza: rimane il numero chiuso, gestito con una distribuzione di biglietti omaggio da prenotare su una piattaforma online che verrà ufficializzata a giorni.

Piazze a numero chiuso: i biglietti verranno distribuiti online gratuitamente

Mentre dal punto di vista organizzativo l’evento sia sulla via giusta, da quello economico la situazione rimane abbastanza indecifrabile. Per quanto riguarda la festa all’interno dello Stadio, le spese dovrebbero essere a carico della società, mentre è ancora poco chiara la distribuzione dei costi relativi agli eventi nelle piazze.

Questione ordine pubblico: la riunione della settimana scorsa organizzata dal Viminale a cui hanno preso parte il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente Aurelio De Laurentiis, il prefetto partenopeo Claudio Palomba ed il questore di Napoli Alessandro Giuliano, è servita a delineare le linee guida da dettare alle forze dell’ordine. C’è massima attenzione a riguardo, e il dispiegamento di agenti sarà ingente, soprattutto nelle zone più a rischio: Piazza Plebiscito, Scampia, Piazza Mercato e Bagnoli tra tutte.