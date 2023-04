Il Calcio Napoli si rituffa a testa bassa nel campionato di Serie A. Gli azzurri di Spalletti affronteranno domenica sera all’Allianz Stadium di Torino i rivali di sempre della Juventus, in una sfida che ha l’obiettivo principale quello di restituire positività all’ambiente partenopeo dopo la scioccante eliminazione dalla Champions League per mano del Milan, che in questa settimana ha anche oscurato la grande soddisfazione dell’imminente Scudetto.

Designato l’arbitro dell’incontro: si tratta di Michael Fabbri della sezione di Ravenna. I suoi assistenti saranno Pagliardini e Scarpa, il quarto uomo Massimi. Al VAR la coppia Aureliano–Pezzuto.

Sono 10 i precedenti tra il Napoli e Fabbri. L’ultimo risale alla prima giornata di questa stagione, e più precisamente al 15 agosto scorso: il quell’occasione il Napoli espugnò il Bentegodi di Verona, iniziando la propria cavalcata trionfale con un clamoroso 5-2.

Juventus-Napoli, l’arbitro sarà Fabbri: ecco i 10 precedenti con gli azzurri

19/08/2017 Verona-Napoli 1-3

10/12/2017 Napoli-Fiorentina 0-0

31/03/2018 Sassuolo-Napoli 1-1

15/09/2018 Napoli-Fiorentina 1-0

17/02/2019 Napoli-Torino 0-0

24/01/2021 Verona-Napoli 3-1

02/05/2021 Napoli-Cagliari 1-1

31/10/2021 Salernitana-Napoli 0-1

15/05/2022 Napoli-Genoa 3-0

15/08/2022 Verona-Napoli 2-5

Serie A, 31esima giornata: le altre designazioni arbitrali

Hellas Verona-Bologna (venerdì 21 aprile, ore 20.45)

Arbitro: Mariani

Assistenti: Lo Cicero-Vivenzi

IV Ufficiale: Serra

VAR: Di Paolo

AVAR: Manganiello

Salernitana-Sassuolo (sabato 22 aprile, ore 15)

Arbitro: Camplone

Assistenti: Palermo-Cipressa

IV Ufficiale: Rutella

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

Lazio-Torino (sabato 22 aprile, ore 18)

Arbitro: Ghersini

Assistenti: Tolfo-M. Rossi

IV Ufficiale: Minelli

VAR: Nasca

AVAR: Pezzuto

Sampdoria-Spezia (sabato 22 aprile, ore 20.45)

Arbitro: Maresca

Assistenti: Colarossi-Capaldo

IV Ufficiale: Paterna

VAR: Doveri

AVAR: S. Longo

Empoli-Inter (domenica 23 aprile, ore 12.30)

Arbitro: Marinelli

Assistenti: C. Rossi-Di Gioia

IV Ufficiale: Feliciani

VAR: Banti

AVAR: Manganiello

Monza-Fiorentina (domenica 23 aprile, ore 15)

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Affatato-Severino

IV Ufficiale: Cosso

VAR: Di Martino

AVAR: La Penna

Udinese-Cremonese (domenica 23 aprile, ore 15)

Arbitro: Fourneau

Assistenti: L. Rossi-Yoshikawa

IV Ufficiale: Orsato

VAR: Abbattista

AVAR: Abisso

Milan-Lecce (domenica 23 aprile, ore 18)

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Valeriani-Massara

IV Ufficiale: Giua

VAR: Marini

AVAR: Muto

Atalanta-Roma (lunedì 24 aprile, ore 20.45)

Arbitro: Irrati

Assistenti: Bindoni-Galetto

IV Ufficiale: Volpi

VAR: Abisso

AVAR: Aureliano