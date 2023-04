Osimhen si rilassa a Capri con la fidanzata e la figlia: bagno di folla in piazzetta

Bagno di folla per Victor Osimhen a Capri, la splendida isola napoletana dove l’attaccante del Napoli ha deciso di trascorrere alcuni momenti di relax con la sua famiglia, la compagna e la figlia di appena sei mesi, dopo la parentesi Champions.

Victor Osimhen a Capri

Con una barca privata, in partenza da Mergellina, il calciatore è sbarcato sull’isola azzurra per concedersi alcune ore di svago e shopping. Il suo arrivo in piazzetta è stato accolto con gioia ed entusiasmo dai presenti che si sono avvicinati a lui per scattare foto e chiedere autografi.

Osimhen si è intrattenuto a parlare con loro e non si è sottratto ai selfie, come dimostrano le foto e i video circolati sulle piattaforme social. Si è poi fermato all’interno di una boutique di lusso per bambini per acquistare alcuni capi per la sua bambina. Infine si è diretto nuovamente verso la barca per rientrare a Napoli.

Intanto in città continua a farsi strada una vera e propria Osimhen-mania. L’ultima trovata è stata quella di qualche tifoso che ha deciso di dedicargli addirittura il nome di una strada: così, servendosi del nastro adesivo azzurro, via Solimena al Vomero è diventata via Victor Osimhen.

I suoi tratti salienti sono ormai riprodotti su torte, caffè, pizze, panini, dolci e persino fiori. La sua sagoma ad altezza reale spopola ormai in città così come la sua immancabile mascherina, un vero e proprio simbolo per i tifosi azzurri. Al calore del popolo partenopeo si aggiungono poi i diversi riconoscimenti ottenuti da Osimhen e che sanciscono la sua scalata al successo.

Soltanto il mese scorso si è aggiudicato il premio come miglior calciatore dell’Associazione Italiana Calciatori. Poco prima era stato incoronato dalla Stampa Estera come miglior atleta straniero in Italia. Suo anche il riconoscimento come miglior giocatore emergente dell’anno.