Giornata di vigilia per il Calcio Napoli. Gli azzurri saranno impegnati domani sera all’Allianz Stadium di Torino alle 20,45 per il posticipo della 31esima giornata del campionato di Serie A contro i rivali della Juventus. Dopo la restituzione dei 15 punti ai bianconeri, la classifica vede i padroni di casa al terzo posto con 59 punti, distanti 16 lunghezze dai partenopei primi in classifica.

LEGGI ANCHE – Dove vedere Juventus-Napoli in TV e streaming: Sky, Dazn, applicazioni, orario, formazioni

Qui Napoli, Spalletti fa la conta degli infortunati

Luciano Spalletti dovrà fare i conti con le importanti defezioni di Rrahmani, Mario Rui, Politano e del Cholito Simeone. Il tecnico toscano sta valutando di lasciare a riposo, almeno dal primo minuto, anche altri titolari come Zielinski e Lozano, ancora affaticati dopo il tour de force dell’ultimo mese. Al loro posto potrebbero trovare una maglia Ndombele ed Elmas.

Domenica sera gli azzurri avranno la grande occasione di mettere definitivamente la parola fine alla corsa Scudetto: una vittoria contro i rivali di sempre (che manca dal famoso gol di Koulibaly al 90′ del 2018) potrebbe riportare il sorriso a tutto l’ambiente, ancora sotto shock dopo la cocente eliminazione di martedì sera dalla Champions League, avvenuta allo Stadio Maradona per mano del Milan.

Qui Juventus, bianconeri con il morale alle stelle

Morale alle stelle invece in casa Juventus: a distanza di poche ore, infatti, i bianconeri hanno prima ottenuto la qualificazione alle semifinali di Europa League pareggiando sul campo dello Sporting Lisbona, e poi hanno riacquistato in classifica i 15 punti tolti dalla penalizzazione comminata dopo il caso plusvalenze. Gli uomini di Allegri sono così tornati al terzo posto, in piena zona Champions, con 6 lunghezze di vantaggio sul Milan quinto in classifica.

Juventus-Napoli, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kaio Jorge, Kean