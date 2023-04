Tutto pronto per Juventus-Napoli, il posticipo domenicale della 31esima giornata del campionato di Serie A, in programma questa sera alle ore 20,45 all’Allianz Stadium. Con la sconfitta di ieri della Lazio contro il Torino (0-1), gli azzurri avranno la grande possibilità di avvicinarsi al tricolore in maniera definitiva.

Se gli uomini di Spalletti vinceranno stasera e sabato prossimo con la Salernitana allo Stadio Maradona, infatti, basterà una non-vittoria dei biancocelesti di Sarri a Milano contro l’Inter nel lunch-match di domenica prossima per decretare la matematica vittoria dello Scudetto.

LEGGI ANCHE – Dove vedere Juventus-Napoli in TV e streaming: Sky, Dazn, applicazioni, orario, formazioni

Spalletti diserta la conferenza stampa prepartita

Ieri il tecnico toscano del Calcio Napoli ha rinunciato alla consueta conferenza stampa pre-partita, probabilmente per fare gruppo con i calciatori e trovare la giusta concentrazione in vista di un impegno così importante, oltre che per evitare qualche domanda scomoda che avrebbe potuto destabilizzare l’ambiente partenopeo.

Ha invece parlato Giacomo ‘Jack’ Raspadori ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club. Ecco le sue parole:

“Euforia e amarezza vanno resettate. La Champions è alle spalle, vogliamo solo riprendere la nostra strada a cominciare da stasera”.

“La delusione è stata forte, ma allo stesso tempo sappiamo che il calcio è fatto di obiettivi che si possono centrare. Il nostro obiettivo principale è davanti a noi e vogliamo dare il massimo per vincere lo scudetto”.

“A Torino ci aspetta una partita difficile e importante. Si percepisce anche nell’aria l’attesa per una sfida che è sempre stata speciale per la Serie A”.

“Certamente troveremo un avversar molto motivato e sarà un confronto ad alti ritmi. Noi vogliamo conquistare i punti che ci servono per raggiungere il nostro traguardo”.

Vedere Napoli imbandierata che emozione vi dà?

“La prima cosa che ci viene da pensare è che dobbiamo proseguire a vincere per poter portare a compimento il nostro splendido percorso. Poi è stupendo vedere i tifosi al nostro fianco, sia in strada che allo stadio”.

“Napoli è unica come passione e amore per la squadra. Giocare con questa maglia ti conferisce stimoli e motivazioni enormi. Il pensiero di poter vincere in questa città fantastcia dopo tanti anni è una sensazione che non si può descrivere…”.

Juventus-Napoli, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Gatti, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio De Sciglio, Bremer, Bonucci, Rugani, Pogba, Miretti, Paredes, Chiesa, Di Maria, Soulé, Iling-Junior. Indisponibili: Kaio Jorde e Kean.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Danilo e Cuadrado.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Zedadka, Demme, Gaetano, Elmas, Ndombele, Zerbin, Raspadori.

Indisponibili: Simeone, Mario Rui, Politano.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Kim e Osimhen.

Arbitro: Fabbri (Ravenna)

Assistenti: Pagliardini e Scarpa

IV uomo: Massimi

Var: Aureliano

Avar: Pezzuto

Dove vedere Juventus-Napoli in TV e streaming

La partita si giocherà domenica 23 aprile con calcio d’inizio alle ore 20,45. La diretta di Juventus-Napoli verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per vederla in televisione bisognerà usare l’app Dazn su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o ancora TIMVISION Box. Naturalmente si dovrà possedere un abbonamento a Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a Dazn può attivare la Zona Dazn e guardare Juventus-Napoli sul canale 214 di Sky Sport.

La partita Juventus-Napoli potrà essere vista in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Dazn, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Dazn e cliccando sulla finestra della gara.