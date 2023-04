Ci siamo. Il Calcio Napoli sta per scendere in campo contro la Juventus all’Allianz Stadium per il posticipo domenicale della 31esima giornata del campionato di Serie A. Luciano Spalletti ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione, e ha deciso di far riposare, almeno dall’inizio, sia Rrahmani che Zielinski: al loro posto partiranno titolari il brasiliano Juan Jesus e Ndombele.

Quest’ultimo avrà dunque subito la possibilità di farsi perdonare il fatale errore di martedì scorso commesso contro il Milan: da un suo liscio infatti è nata l’azione del vantaggio rossonero, che ha spezzato i sogni di gloria azzurri. Confermato invece il tridente d’attacco, con Osimhen che verrà affiancato da Lozano e Kvaratskhelia.

Anche per il georgiano quella di stasera sarà l’occasione per cancellare i fantasmi del penalty sbagliato allo Stadio Maradona. Per il resto nessuna sorpresa, con Meret tra i pali, Kim a comandare la difesa, capitan Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, Anguissa e Lobotka al centro del campo.

Cambi a sorpresa invece per la Juventus. Massimiliano Allegri ha infatti deciso di non schierare dall’inizio né Alex Sandro né Vlahovic: al loro posto Rugani e Soulé. Grande ex della partita sarà Arek Milik.

LEGGI ANCHE – Dove vedere Juventus-Napoli in TV e streaming: Sky, Dazn, applicazioni, orario, formazioni

Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Gatti, Rugani; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé, Milik. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Bremer, Alex Sandro, Bonucci, Pogba, Paredes, Fagioli, Chiesa, Vlahović, Di Maria, Iling-Junior. Indisponibili: Kaio Jorde e Kean.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Danilo e Cuadrado.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Rrahmani, Zedadka, Demme, Gaetano, Elmas, Zielinski, Zerbin, Raspadori.

Indisponibili: Simeone, Mario Rui, Politano.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Kim e Osimhen.

Arbitro: Fabbri (Ravenna)

Assistenti: Pagliardini e Scarpa

IV uomo: Massimi

Var: Aureliano

Avar: Pezzuto