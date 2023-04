Napoli, rischio Scudetto in smart working. La Lega conceda la gioia della festa al ‘Maradona’

Il Calcio Napoli è prossimo a vincere il terzo Scudetto. Il vantaggio maturato dagli azzurri rispetto alla Lazio seconda è ormai incolmabile, ed è solo la matematica certezza a dividere la città dalla tanto attesa festa pronta ad esplodere per le vie e nelle piazze.

La distribuzione del calendario, però, potrebbe privare la squadra della gioia più grande: conquistare sul campo il titolo. Nonostante il Napoli e la Lazio non abbiano più impegni di coppa, infatti, giocheranno inspiegabilmente ad un giorno di distanza.

Scudetto, il Napoli rischia di festeggiarlo da casa

Gli uomini di Luciano Spalletti domenica potrebbero festeggiare al fischio finale della sfida tra l’Inter e i biancocelesti, in programma alle 12,30. Da casa, o più presumibilmente tutti insieme a Castel Volturno. Davanti ad un televisore, senza il calore dello Stadio Diego Armando Maradona.

Una privazione molto grave, quella fatta dalla Lega Serie A al club azzurro. Del resto, anticipi e posticipi vengono decisi periodicamente proprio in base agli impegni delle squadre. Quale situazione più idonea dunque per impostare una contemporaneità quantomeno parziale tra prima e seconda, a maggior ragione dopo le rispettive eliminazioni dalle competizioni europee?

Una scelta inspiegabile, quella di far giocare Napoli e Lazio addirittura a un giorno di distanza. Non capiterà solo in questa giornata, bensì nelle prossime tre. Eppure, sarebbe bastato anche solo invertire l’ordine delle partite. Magari far giocare il Napoli domenica alle 15, o negli altri orari disponibili. Anche lunedì sera, perché no. Ma far giocare prima gli azzurri contro la Salernitana, conoscendo le varie combinazioni che si sarebbero potute creare in caso di sconfitta della Lazio contro il Torino, è davvero una follia senza senso. Che la Lega Serie A faccia qualcosa.

Il calendario di Napoli e Lazio nelle prossime tre giornate

32esima giornata – 29 aprile ore 15,00 Napoli-Salernitana

33esima giornata – 2 maggio ore 20,45 Udinese-Napoli

34esima giornata – 7 maggio ore 18,00 Napoli-Fiorentina

32esima giornata – 30 aprile ore 12,30 Inter-Lazio

33esima giornata – 3 maggio ore 21,00 Lazio-Sassuolo

34esima giornata – 6 maggio ore 15,00 Milan-Lazio