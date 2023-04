Nel bene e nel male, sarà una settimana indimenticabile quella appena terminata per Kvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano, entrato fin da subito nel cuore dei tifosi del Calcio Napoli, ha vissuto gli ultimi giorni in un turbinio di emozioni.

Prima la cocente delusione per il calcio di rigore sbagliato contro il Milan e la conseguente eliminazione dalla Champions League, una vera e propria doccia gelata che il numero 77 ha assorbito con fatica. Il giorno dopo quella disfatta, Kvicha ha infatti espresso tutto il suo rammarico a compagni e tifosi anche attraverso i social, pubblicando un post di scuse strappalacrime che ha toccato le corde dell’anima e il cuore della gente. Impossibile non perdonarlo, uno come lui.

Kvaratskhelia, l’anti-divo gentile che ha conquistato il cuore dei Napoletani

Kvaratskhelia ha conquistato il popolo partenopeo con la sua semplicità, oltre che con le sue giocate da talento puro e cristallino. Un vero e proprio anti-divo, dall’atteggiamento mai fuori posto e sempre concentrato esclusivamente sulle cose di campo e non sul futile e sfavillante contorno fatto di soldi ed eccessi. Una faccia comune, quasi mai sorridente ma comunque serena, sempre sul pezzo.

Dietro le nuvole c’è sempre il sole, ed il georgiano l’ha ritrovato solo qualche giorno dopo quel martedì fatale allo Stadio Maradona. Grazie al gol di Raspadori al 93′ contro la Juventus, il Napoli ha di fatto ipotecato il tanto atteso tricolore. La vittoria di Torino ha dato il via alla festa, e Kvicha ha finalmente potuto riporre nel dimenticatoio le ultime frustrazioni, esplodendo di gioia assieme alla città e mostrando un lato del suo carattere ancora sconosciuto ai più.

Cappello tricolore in testa, cori e danze assieme ai compagni sul tetto del bus acclamato dai diecimila accorsi a Capodichino. Un vero e proprio Kvara-party in compagnia di Osimhen, Di Lorenzo e tutti gli altri, nell’attesa della festa vera e propria che potrebbe già arrivare domenica prossima. Un antipasto di quello che sarà. Nel segno di Kvaratskhelia, il georgiano dal volto di bronzo e dai piedi d’oro.